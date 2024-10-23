Розкрито нові деталі ймовірного роману Анджеліни Джолі

Акала підтримує голлівудську зірку на публіці. Вони навіть провели дві ночі в лондонському готелі, проте мовчать про статус своїх стосунків.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі та 40-річний британський репер Акала просто дружать, попри чутки про їхній роман. Про це пише People.

Попри місяці припущень про те, що між дуетом є почуття, джерело стверджує, що їхні стосунки лише платонічні. Зокрема, повідомляється, що Акала вже має стосунки з дівчиною, яка також дружить із Джолі.

Тріо "працює разом", і партнерка Акали ходить з ними на "кожний захід", додає джерело.

Втім, нещодавно стало відомо, що акторка нібито "прокралася до репера в готельний номер" під час перебування в Лондоні, повідомляє The Sun. Видання стверджує, що володарка "Оскара" і репер зупинялися в готелі The Corinthia дві ночі поспіль.

Акала Фото: Atelier Jolie

Чутки про новий роман ексдружини Бреда Пітта ходили з травня 2024 після того, як In Touch повідомили, що Анджеліна та Акала зустрічаються "більше року".

У серпні їх бачили, коли дует разом залишав готель у Венеції під час Венеційського кінофестивалю. Репер уже знайомий з дітьми знаменитості.

"Акала багато чого навчає Анджеліну Джолі про історію темношкірих Британії, коли вона шукає нові вихідні матеріали для фільмів", — говорило джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі познайомилася з рідними Акали.

Також Фокус писав про появу Джолі та Акали на кінофестивалі.