Анджелина Джоли "сблизилась" с 21-летним актером, — СМИ (фото)

Джейсон Шмидт выступал в спектакле "Аутсайдеры", который ставила Джоли. Также юноша развивает музыкальную карьеру.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли "сблизилась" с 21-летним актером. Об этом пишет Daily Mail.

Юный актер Джейсон Шмидт участвовал в бродвейских показах музыкальной версии спектакля "Аутсайдеры", постановкой которого занималась Джоли и ее дочь Вивьен.

И стало известно, что между ними установилась "крепкая связь", поскольку Энджи "ценит, насколько он талантлив и увлечен искусством".

Голливудская актриса не только гуляла с Джейсоном, но и на привела его в Atelier Jolie, ее магазин в Нью-Йорке. Джейсон младше старшего сына Джоли Мэддокса, которому 23 года.

Джейсон Шмидт Фото: Getty Images

"Ателье Jolie приветствовало Джейсона Шмидта, известного своей ролью в бродвейском спектакле "Аутсайдеры", на интимном частном концерте с близкими друзьями и семьей", — говорилось в подписи.

"Актер и автор песен дебютировал со своим последним синглом Growing Up в искреннем сете, который продемонстрировал его музыкальное искусство", — добавили представители бренда Анджелины Джоли.

Джейсон Шмидт

Ранее актрисе приписывали роман с рэпером Акалой. Пару несколько раз замечали на прогулках и в отеле в Лондоне. Сообщалось, что Акала уже знаком с детьми знаменитости. Впрочем, некоторые инсайдеры говорили лишь о дружеских отношениях между ними.

Напомним, Анджелина Джоли появилась на публике на фоне слухов о романе с рэпером.

Также Фокус писал о редком комментарии Анджелины Джоли о ее детях от Брэда Питта.