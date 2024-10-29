"Дуже потайливі": Анджеліна Джолі назвала причину, чому її діти не стануть акторами (фото)

Зірка Голлівуду розкрила своє уявлення про те, як складеться майбутнє її дітей. Акторка заявила, що ті не підуть її стопами, оскільки прокладають свій власний шлях у цьому світі.

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Американська акторка і продюсерка Анджеліна Джолі висловилася з приводу майбутнього своїх шістьох дітей. В інтерв'ю E! News на прем'єрі свого нового фільму "Марія" в Лос-Анджелесі актриса припустила, що спадкоємці, найімовірніше, не підуть її стопами і не стануть акторами.

Анджеліна Джолі та її колишній чоловік, актор Бред Пітт, є багатодітними батьками: трьох дітей пара всиновила, а троє — їхні біологічні діти. Зіркова мама вважає, що 23-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Вів'єн і Нокс оберуть професію, яка не буде пов'язана з акторською майстерністю.

Анджеліна Джолі зі своїми дітьми Фото: Getty Images

"Ні, я думаю, що вони дуже сором'язливі, дуже потаємні люди, вони хочуть бути такими", — зізналася зірка "Містера і місіс Сміт". Однак багато дітей зіркової пари вже працювали за лаштунками. Меддокс і Пакс допомагали режисерові Пабло Ларраїну в роботі над фільмом "Марія" про оперну співачку Марію Каллас, у якому Джолі зіграла головну роль. За словами зірки, присутність двох її дітей на знімальному майданчику "Марії" допомогла Анджеліні під час зйомок картини.

"Для мене справді багато значило, що мої хлопчики були зі мною на Марії. Коли мені було зовсім важко, вони підходили і просто обіймали мене або пригощали чашкою чаю. Можливо, це було одним із найсильніших моментів — зазвичай, коли я висловлюю такий сильний біль, я роблю це не перед своїми дітьми. Я справді намагаюся приховати від своїх дітей біль і печаль. Думаю, це був перший раз, коли вони почули, як я плачу", — поділилася Джолі.

Раніше, 4 жовтня, Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі вийшла у світ зі старшим сином. Меддокса усиновили з Камбоджі в 2002 році.