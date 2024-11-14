Анджеліна Джолі продемонструвала стильну сукню-пальто (фото)

Зірка екрану зробила ставку на темні відтінки. Вона продовжує судитися з Бредом Піттом через спільні бізнеси.

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала елегантний образ. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану помітили в Нью-Йорку, коли вона вийшла на прогулянку в темному аутфіті в той період, коли її судова тяганина з колишнім чоловіком Бредом Піттом знову затягується через їхню французьку виноробню Château Miraval.

Оскароносна акторка одягла довгу чорну сукню-пальто, яку вона доповнила парою чорних туфель з гострими носами.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Її блискучі світлі пасма були розділені посередині. До образу Анджеліна Джолі додала чорний клатч та зробила легкий макіяж.

Судова невдача акторки пов'язана з продажем російському олігарху Юрію Шефлеру у 2021 році своєї частки виноробні та маєтку, який розташований у регіоні Прованс на півдні Франції. Попри те, що розлучення пари офіційно завершене, вони досі судяться через спільні бізнеси.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

На початку цього року команда юристів Бреда Пітта заявила, що він і Енджі погодилися отримати дозвіл іншої сторони, якщо будь-яка зі сторін має намір продати свою частку виноробні. Втім, акторка порушила цю угоду, продавши свою частку російському олігарху.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі продемонструвала стильний тренч.

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