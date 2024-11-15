Анджеліна Джолі та Бред Пітт продовжують судитися через виноробню: деталі

Експара продовжує вирішувати долю свого маєтку у Франції. Джолі продала свою частину, хоча не мала би цього робити відповідно до угоди.

Боротьба між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі за їхню французьку виноробню Château Miraval триває в суді після того, як актор виграв останній раунд судового процесу. Про це пише Page Six.

Згідно із судовими документами, цього місяця суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилив спроби Джолі скасувати справу, прокладаючи шлях для наступного розгляду.

"Зрештою Енджі та Бреду доведеться сидіти з показаннями, тепер немає виходу, оскільки вони рухаються до суду", — сказало джерело видання.

Інсайдери також додали, що врегулювання виглядає малоймовірним, а дата суду цілком може бути уже у 2026 році.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Голлівудські зірки досі судяться через французьку виноробню, яку вони придбали у 2008 році, відколи Джолі подала на розлучення у 2016 році.

Суперечка щодо майна вартістю 500 мільйонів доларів почалася, коли акторка продала свої акції на половину маєтку винному підрозділу Stoli, який належить російському олігарху Юрію Шефлеру.

Після цього Пітт подав позов, стверджуючи, що продаж Енджі суперечить угоді, яку вони уклали, щоб він отримав право першочергового викупу другої частини акцій. Актор хоче скасувати угоду колишньої дружини з росіянином через суд.

Маєток Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Фото: Getty Images

Тим часом Джолі стверджувала, що не продала акції Пітту, тому що він хотів, щоб та підписала угоду про нерозголошення, яка б приховала ймовірну агресивну поведінку Бреда під час їхнього шлюбу.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла у світ у стильній сукні-пальті.

Також Фокус писав про "зближення" Анджеліни Джолі з 21-річним актором.