Копія мами: Анджеліна Джолі з'явилася на червоній доріжці з 16-річним сином (відео)

Нокс уперше супроводжував матір на червоній доріжці без інших братів і сестер. Він — один із трьох рідних дітей акторки та її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

16-річний Нокс, наймолодший із шести дітей акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, уперше вийшов на червону доріжку тільки зі своєю матір'ю, без інших братів і сестер. Вони разом відвідали церемонію вручення премії Governors Awards 2024, пише WWD.

Мати і син позували численним фотографам дорогою до бальної зали Ray Dolby.

Для заходу Джолі вибрала вінтажну мерехтливу золотисту сукню на бретелях, придбану в The Knit Vintage. Напівпрозора біла спідниця сукні із завищеною талією містила мохеровий накладний елемент, доповнений золотим бісером на бретельках через шию. Образ у стилі бохо-гламур передбачав корсет на шнурках, що зав'язуються ззаду. Актриса поєднала вбрання з парою босоніжок з відкритим носком, масивним діамантовим намистом і доповнила його довгими срібними сережками.

Бутік The Knit Vintage похвалив рішення Джолі відмовитися від образу від відомого бренду і відзначив її справжню пристрасть до вінтажного дизайну.

"Що робить цей момент найбільше значущим для нас, то це те, що ми знаємо, якою вона є справжньою любителькою, прихильницею і прихильницею вінтажу. Щоразу, коли Анджеліна робить покупки у нас, вона приходить сама. Вона дуже присутня, залучена і вибирає кожну річ. З нею ніколи не було стиліста, який тримав би її за руку, або по FaceTime з другом. Вона оточує себе вінтажем, надихаючись тим, що вона одягне наступного разу", — зазначили в магазині.

Нокс мав елегантний вигляд у чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику. Він посміхався фотографам і весело розмовляв з матір'ю. Крім того, вони поспілкувалися з іншими голлівудськими знаменитостями, зокрема з Памелою Андерсон, Демі Мур, Ніколь Кідман і Елізабет Олсен.

Захід, організований радою керівників кіноакадемії, присвячений покійному Квінсі Джонсу, продюсерам Джеймса Бонда Барбарі Брокколі і Майклу Г. Вілсону, режисерові Річарду Кертісу і кастинг-директору Джульєт Тейлор.

Повертаючись до Джолі, зазначимо, що вона під час просування свого нового фільму "Марія" неодноразово демонструвала вінтажне вбрання.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі зіткнулася з фінансовою кризою. Крім того, вона досі продовжує судові позови з колишнім чоловіком через виноробню у Франції.