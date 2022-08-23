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Стиль жизни

"Она гений". Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли самым лучшим режиссером

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Фото: Getty Images | Сальма Хайек и Анджелина Джоли на премьере фильма "Вечные"

Ранее известные актрисы вместе снялись в фильме "Вечные".

55-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли самым лучшим режиссером, с которым она когда-либо работала. Об этом пишет Deadline.

Звезда фильма "Вечные" призналась, что Джоли — настоящий специалист и профессионал своего дела. По мнению Сальмы Хайек, ее коллега по цеху — самый лучший режиссер.

"Я наслаждалась каждой секундой работы с ней. Мне было так приятно каждый день приходить на работу. Она гений и проделала колоссальную работу. Возможно, это станет ее лучшим фильмом", — призналась "подопечная" Анджелины Джоли.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: nationalgeographic.com

В частности, Сальма Хаек рассказала, что Анджелина Джоли довольно легко находила общий язык с коллегами на съемочной площадке.

"Больше всего меня поразила ее доброта к каждому человеку на площадке", — призналась 55-летняя Сальма Хайек

Отметим, что голливудская актриса Анджелина Джоли решила попробовать себя в новом амплуа и стать режиссером. Она снимает фильм "Без крови" — экранизацию одноименного произведения Алессандро Барикко.

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Напомним, 55-летняя Сальма Хайек продемонстрировала идеальный пляжный образ для августа 2022.

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