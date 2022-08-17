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Стиль жизни

Сальма Хайек показала идеальный пляжный образ для августа 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Сальма Хайек

Знаменитость начинает свою неделю с отдыха на берегу океана.

55-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поделилась фото в купальнике на берегу океана.

Для отдыха в последние недели лета 2022 знаменитость выбрала черное бикини и легкую накидку на плечи в бело-синюю полоску. В качестве аксессуаров к летнему образу звезда фильмов "Фрида" и "Вечные" добавила темную шляпу с широкими полами и солнцезащитные очки. Поэтому советуем обратить внимание на такое сочетание цветов и аксессуаров в пляжных образах для последнего месяца лета 2022.

"Готова к следующей неделе. Понедельник", — подписала свежий снимок 55-летняя Хайек.

Сальма Хайек на берегу океана

Подписчики мексиканской актрисы засыпали ее образ и фигуру одобрительными комментариями.

"Прекрасная Сальма с ног до головы", "я хочу выглядеть, как ты", "удачной недели", — пишут поклонники знаменитости.

Сейчас Сальма Хайек снимается в фильме "Без крови", режиссером которого выступила голливудская актриса Анджелина Джоли. Так что звезд мирового масштаба часто можно заметить на улицах европейских городов, где проводятся съемки, в частности в Риме.

Напомним, Сальма Хайек показала свою единственную дочь от французского бизнесмена на страницах известного глянца.

Также Фокус писал о частном ужине Сальмы Хайек и Тома Круза в Лондоне.