Сальма Хаєк показала ідеальний пляжний образ для серпня 2022 (фото)

Знаменитість розпочинає свій тиждень з відпочинку на березі океану.

55-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася фото в купальнику на березі океану.

Для відпочинку в останні тижні літа 2022 знаменитість обрала чорне бікіні та легку накидку на плечі в біло-синю смужку. Як аксесуари до літнього образу зірка фільмів "Фріда" та "Вічні" додала темного капелюха з широкими крисами та сонцезахисні окуляри. То ж радимо звернути увагу на таке поєднання кольорів та аксесуарів у пляжних образах для останнього місяця літа 2022.

"Готова до наступного тижня. Понеділок", — підписала свіжий знімок 55-річна Хаєк.

[ + – ] Сальма Хаєк на березі океану

Підписники мексиканської акторки засипали її образ та фігуру схвальними коментарями.

"Прекрасна Сальма з ніг до голови", "я хочу виглядати, як ти", "вдалого тижня", — пишуть прихильники знаменитості.

Наразі Сальма Хаєк знімається у фільмі "Без крові", режисеркою якого виступила голлівудська акторка Анджеліна Джолі. То ж зірок світового масштабу часто можна помітити на вулицях європейських міст, де проводяться зйомки, зокрема в Римі.

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала свою єдину доньку від французького бізнесмена на сторінках відомого глянцю.

Також Фокус писав про приватну вечерю Сальми Хаєк та Тома Круза у Лондоні.