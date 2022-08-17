Сальма Хаєк показала ідеальний пляжний образ для серпня 2022 (фото)
Знаменитість розпочинає свій тиждень з відпочинку на березі океану.
55-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк поділилася фото в купальнику на березі океану.
Для відпочинку в останні тижні літа 2022 знаменитість обрала чорне бікіні та легку накидку на плечі в біло-синю смужку. Як аксесуари до літнього образу зірка фільмів "Фріда" та "Вічні" додала темного капелюха з широкими крисами та сонцезахисні окуляри. То ж радимо звернути увагу на таке поєднання кольорів та аксесуарів у пляжних образах для останнього місяця літа 2022.
"Готова до наступного тижня. Понеділок", — підписала свіжий знімок 55-річна Хаєк.
Підписники мексиканської акторки засипали її образ та фігуру схвальними коментарями.
"Прекрасна Сальма з ніг до голови", "я хочу виглядати, як ти", "вдалого тижня", — пишуть прихильники знаменитості.
Наразі Сальма Хаєк знімається у фільмі "Без крові", режисеркою якого виступила голлівудська акторка Анджеліна Джолі. То ж зірок світового масштабу часто можна помітити на вулицях європейських міст, де проводяться зйомки, зокрема в Римі.
Нагадаємо, Сальма Хаєк показала свою єдину доньку від французького бізнесмена на сторінках відомого глянцю.
Також Фокус писав про приватну вечерю Сальми Хаєк та Тома Круза у Лондоні.