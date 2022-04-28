Сальма Хаєк показала світові свою єдину дочку на сторінках Vogue

Це перша спільна фотосесія знаменитої актриси та її дочки-підлітка.

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55-річна мексикансько-американська актриса Сальма Хаєк і її 14-річна донька Валентина знялися для травневого номера Vogue Mexico та прикрасили обкладинку журналу. Фотографії авторства Ніко Бустоса акторка опублікувала й на своїй сторінці в Instagram.

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"Який чудовий ранній подарунок на День матері. Мені подобаються ці чудові фотографії @nicobustos і цей особливий момент із моєю Валентиною. Дякую @voguemexico!" — підписала вона публікацію.

Дует матері та дочки має гармонійний вигляд як на кольорових, так і на чорно-білих фото. Сальма вперше з'явилася в журналі разом із Валентиною.

В інтерв'ю Сальма розповіла, що дочка часто бере її речі з гардеробу, через що акторка потім нічого не може знайти, і говорить про це Валентині.

Хаєк також поділилася тим, чому так пізно стала матір'ю, народивши після 40 років:

"Я зробила це, бо знайшла супутника життя, який мав стабільну кар'єру. Але я також настільки хотіла дитину, що все інше для мене не мало значення: ні моя кар'єра, ні щось ще. І це мені дуже допомогло. Я також відчувала, що вже зробила багато речей у своєму житті, якими можу пишатися, тому материнство — це був уже інший етап для мене".

Розмовляючи з журналістом, Сальма зробила цікаве зізнання: не виключено, що незабаром вона може спробувати свої сили в новому амплуа:

"Я хочу різних речей. Спочатку я хотіла бути акторкою, а тепер — режисеркою, тому що це має сенс у моїй голові. Крім того, я думаю, що бути режисером — складніше, якщо у вас немає досвіду роботи з іншого боку екрану, що може допомогти в режисурі".

Сальма Хаєк одружена з французьким бізнесменом Франсуа Анрі-Піно, який є головою та головним виконавчим директором компанії Kering і президентом групи Artémis. Вони побралися 14 лютого 2009 року. До цього вони зустрічалися близько трьох років. Чоловік тричі просив руки актриси, і двічі вона йому відмовила, бо панічно боялася заміжжя.

Для Сальми шлюб із Піно став першим. Навіть через 13 років щасливого заміжжя вона продовжує тримати в секреті особисте життя, не даючи журналістам і папараці приводів думати про свою сім'ю. Валентина Палома Піно є єдиною дочкою пари. Крім неї, Франсуа має двох старших дітей від першого шлюбу з Дороті Лепер.

Нагадаємо, нещодавно Сальма Хаєк приміряла на себе роль грецької богині Гери.