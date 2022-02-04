Сальма Хаєк приєдналася до сонму давньогрецьких богів в образі Гери

Сальма Хаєк приєдналася до Арнольда Шварценеггера і Ральфа Меллера в рекламі нового електричного автомобіля від BMW.

55-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк постала в образі дружини бога Зевса, богині Гери, на постері реклами BMW, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Так знаменитість приєдналася до Арнольда Шварценеггера (Зевса) і Ральфа Меллера (Посейдону) в майбутній рекламі автоконцерну, прем'єра якої відбудеться в день Суперкубка 13 лютого.

"Я дуже рада, що моя перша реклама @BMWUSA присвячена їхньому першому електричному iX. Дивіться 13.02.22", — підписала Сальма публікацію.

На плакаті вона позує у сукні кольору золота та золотих прикрас із бірюзою. Її оточує смуга світла, схожа на блискавку. Аналогічну можна побачити на постері зі Шварценеггером. У мережі навіть з'явилося спільне фото Гери і Зевса, створене, швидше за все, фанатами.

[ + – ] Зевс і Гера, вони ж Арнольд Шварценеггер і Сальма Хаєк Фото: Соцсети

Хаєк знялася в образі давньогрецької богині після того, як вона з'явилася у фільмі Хлої Чжао "Вічні" у ролі Аджак, персонажа, заснованого на грецькому міфологічному герої Аяксі. Цілком імовірно, що Сальма не востаннє грає богиню. Минулого року було підтверджено, що вона підписала контракт на кілька фільмів із Marvel Studios.

Ні Хаєк, ні постер не розкрили більше інформації про майбутній проєкт BMW. Тому фанатам доведеться налаштуватися, щоб подивитися на Хаєк у ролі Гери, коли прем'єра реклами відбудеться 13 лютого під час гри Super Bowl LVI між Cincinnati Bengals і Los Angeles Rams.

Раніше BMW опублікував перший тизер майбутньої реклами із Зевсом, у якому той хоче купити каву, а бариста не може правильно вимовити назву напою.