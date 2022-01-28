Арнольд Шварценеггер постав перед шанувальниками в образі Зевса (фото)

Фанати актора підозрюють, що в такому вигляді Арні з'явиться в новій рекламі Суперкубку.

74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не перестає нагадувати про себе. Після ДТП за його участю, кадри якого облетіли всі світові ЗМІ, Арні спантеличив фанатів новим постером, на якому постав в образі верховного бога Олімпу Зевса. Відповідна публікація з'явилася на сторінках знаменитості у Twitter та Instagram.

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"Очікується в лютому 2022", – йдеться в публікації до плаката. Більше жодних подробиць Шварценеггер не озвучував.

На плакаті зображений Арнольд із повністю білим волоссям і такою ж довгою білою бородою, із золотими нагрудними обладунками та золотими браслетами на руках. Із його зап'ясть виходять блискавки, які обвивають напис "Зевс". Сам бог грому височить над чимось подібним до Акрополя в грецьких Афінах.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер в образі Зевса Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

Хоча фанати припускають, що постер — частина нового фільму або телепроєкту, наразі немає жодного з перерахованого, що перебувало б у роботі або на етапі виробництва за участю Арнольда. Враховуючи час оголошення та дату його дебюту, це, швидше за все, тизер нової реклами Суперкубка, яка транслюватиметься під час великої гри в неділю, 13 лютого, пише Mail Online.

Першим пост батька прокоментував його позашлюбний син Джозеф Баена, залишивши смайлик у вигляді складених у молитві рук і блискавки.

Шварценеггер не вперше з'являється в гучній рекламі на недільному Суперкубку. Він запам'ятався своєю появою в рекламі Bud Light на Суперкубку 2014 року під назвою "Хоч би що трапилося", де звичайна людина випадково потрапляє на дивовижний вечір і навіть отримує можливість пограти в настільний теніс із Арнольдом.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер у рекламі Суперкубку 2014 року

Він також був показаний у рекламі Суперкубку у 2016 та 2017 роках для гри для мобільних телефонів Mobile Strike.

[ + – ] Реклама Суперкубку 2016 року

Суперкубок (Super Bowl) – в американському футболі назва фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. Гра та її супутнє святкування Super Bowl Sunday (неділя Супербкубку) протягом багатьох років де-факто стали національним святом у США.

Нагадаємо, раніше Шварценеггер став частиною гри World of Тanks.