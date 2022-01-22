"Поїхав на червоний". Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі (фото)

Колишній губернатор Каліфорнії не постраждав. Проте жінку, яка була за кермом іншого авто, довелося госпіталізувати через травму голови.

21 січня 74-річний актор Арнольд Шварценеггер потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Лос-Анджелесі. Подробиці інциденту наводить сайт CBS, посилаючись на міську поліцію.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними поліції, Арнольд Шварценеггер рухався на позашляховику Yukon недалеко від перетину бульвару Сансет та Алленфорд-авеню, загорнув ліворуч і зіткнувся з Prius, який розвертався. Автомобіль зірки наїхав на капот Prius і за інерцією протаранив Porsche Cayenne та ще одну машину, що зупинилися на світлофорі.

Удар виявився досить сильним, щоб у Yukon спрацювали подушки безпеки. Внаслідок ДТП постраждала одна людина (не Арнольд Шварценеггер), яку відвезли до лікарні на машині "швидкої допомоги", її життю нічого не загрожує. За інформацією порталу TMZ, травму голови з великою кровотечею отримала жінка, яка була за кермом Prius.

Фото: tmz Фото: tmz Фото: tmz Фото: tmz

В управлінні поліції додали, що в інциденті не замішані наркотики чи алкогольне сп'яніння, тож нікого поки що не заарештували, проте обставини зіткнення все ще розслідують. Джерела серед правоохоронців повідомили TMZ: винуватцем вважають саме Шварценеггера. Попередньо встановлено, що знаменитість поїхала на червоний сигнал світлофора.

У звіті не розкриваються імена учасників ДТП, проте Арнольд Шварценеггер та його колишній представник на посаді губернатора Каліфорнії у коментарі виданню Los Angeles Times підтвердили, що актор керував позашляховиком під час аварії на відстані милі від його будинку. Окрім того, очевидці надали фотографії з місця події, на якому зображений сам Арнольд Шварценеггер, а також його близький друг Джейк Стрейнфельд, засновник музичної компанії Body By Jake.

Раніше Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився, процес зайняв 10,5 років. Весь цей час актор ділив спільно нажите майно з колишньою дружиною Марією Шрайвер.

У грудні Арнольда Шварценеггера розкритикували за будинки, подаровані ветеранам США на Різдво. Американці зазначили, що 25 будівель, куди вже в'їхали перші мешканці, більше схожі на коробки, ніж на житло через свої маленькі розміри. За словами актора, він витратив на цей проект 250 тисяч доларів.