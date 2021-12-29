Арнольд Шварценеггер офіційно вільний: чим завершився процес розлучення завдовжки в 10,5 років

Розлучення затяглося через те, що сім'я ділила майно. Оскільки шлюбного договору не було, усе нажите за 25 років шлюбу, а це – сотні мільйонів доларів та дорога нерухомість, суддя поділив навпіл.

74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно вільний: через 10,5 років він розлучився зі своєю 66-річною дружиною Марією Шрайвер, повідомляє TMZ.

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Розлучення знаменитої пари назвали найзатяжнішим у Голлівуді. За інформацією ЗМІ, процес було завершено ще на початку місяця приватним суддею, але система Верховного суду Лос-Анджелеса вимагала, щоб справа була представлена чинним суддею, що сталося 28 грудня.

Такий тривалий процес, уточнює таблоїд, був спровокований складною угодою про врегулювання майнових відносин між подружжям. Хоча остаточні деталі є конфіденційними, TMZ пише, що пара, ймовірно, ділила майно в розмірі $400 млн навпіл, оскільки шлюбного договору вони не мали. Крім того, у них виявилося чимало дорогої нерухомості.

25-річний шлюб актора, спортсмена і політика з племінницею Джона Ф. Кеннеді, убитого президента США, і відомою журналісткою Марією Шрайвер, яка народила чотирьох дітей, почав руйнуватися після того, як стало відомо про те, що в Арнольда і колишньої хатньої робітниці сім'ї Мілдред Баени є спільний син. Джозеф народився 2 жовтня 1997 року, лише через кілька днів після того, як Марія народила четверту дитину пари, Крістофера.

[ + – ] До 2011 року сім'я Шварценеггера була практично ідеальною. Фото: Getty Images

Арні близько 8 років не знав, що покоївка народила сина від нього, а коли це з'ясувалося, то ще близько семи років приховував це від дружини, а Мілдред говорила всім, що батьком її сина Джозефа є колишній чоловік Рохеліо Баена.

Проте приголомшлива схожість хлопця і Шварценеггера змусила Марію запідозрити недобре. Вона вивела Мілдред, з якою дружила і довіряла, на чисту воду, і та зізналася в багаторічному зв'язку зі своїм роботодавцем. Це сталося у травні 2011 року. Дізнавшись про зраду чоловіка, Шрайвер подала на розлучення.

Четверо дітей актора, 32-річна Кетрін, 30-річна Крістіна, 28-річний Патрік та 24-річний Крістофер, спочатку засудили свого батька і навіть деякий час не спілкувалися з ним. Але з роками образа стихла, і зараз вони знову часто проводять час разом, зокрема і з Марією, хоча в обох тепер уже офіційно колишнього подружжя були нові стосунки. Арнольд зустрічається з фізіотерапевтом Гізер Мілліган понад вісім років, тоді як Марія була у відносинах з Метью Даудом. Нещодавно Арні був помічений на шопінгу зі своєю молодою пасією.

Що стосується Джозефа Баени, то він пішов стопами батька не тільки в спорті, але й пробує себе як актор. При цьому хлопець відмовився брати прізвище знаменитого батька, вирішивши досягти успіху самостійно.