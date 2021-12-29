Арнольд Шварценеггер официально свободен: чем завершился бракоразводный процесс длиной в 10,5 лет

Развод затянулся из-за того, что семья делила имущество. Поскольку брачного договора не было, все нажитое за 25 лет брака, а это – сотни миллионов долларов и дорогая недвижимость, судья поделил пополам.

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально свободен: спустя 10,5 лет он развелся со своей 66-летней супругой Марией Шрайвер, сообщает TMZ.

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Развод знаменитой пары назвали самым затяжным в Голливуде. По информации СМИ, процесс был завершен еще в начале месяца частным судьей, но система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было представлено действующим судьей, что и произошло 28 декабря.

Столь длительный процесс, уточняет таблоид, был спровоцирован "отсутствием мотивации" и "сложным соглашением об урегулировании имущественных отношений между супругами". Хотя окончательные детали являются конфиденциальными, TMZ пишет, что пара, вероятно, делила имущество в размере $400 млн. пополам, поскольку брачного договора у них не было. Кроме того, у них оказалось немало дорогой недвижимости.

25-летний брак актера, спортсмена и политика с племянницей Джона Ф. Кеннеди, убитого президента США, и известной журналисткой Марией Шрайвер, родившей четырех детей, начал рушиться после того, как стало известно о том, что у Арнольда и бывшей домработницы семьи Милдред Баэны есть общий сын. Джозеф появился на свет 2 октября 1997 года, всего через несколько дней после того, как Мария родила четвертого ребенка пары, Кристофера.

[ + – ] До 2011 года семья Шварценеггера была практически идеальной Фото: Getty Images

Арни около 8 лет не знал о том, что горничная родила сына от него, а когда это выяснилось, то еще около семи лет скрывал это от жены, а Милдред говорила всем, что отцом ее сына Джозефа является бывший муж Рохелио Баэна.

Однако поразительное сходство парня и Шварценеггера заставило Марию заподозрить неладное. Она вывела Милдред, с которой дружила и доверяла, на чистую воду, и та призналась в многолетней связи со своим работодателем. Это произошло в мае 2011 года. Узнав о предательстве мужа, Шрайвер подала на развод.

Четверо детей актера, 32-летняя Кэтрин, 30-летняя Кристина, 28-летний Патрик и 24-летний Кристофер, сначала осудили своего отца и даже некоторое время не общались с ним. Но с годами обида поутихла, и сейчас они снова часто проводят время вместе, в том числе и с Марией, хотя у обоих теперь уже официально бывших супругов были новые отношения. Арнольд встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган более восьми лет, в то время как Мария была в отношениях с Мэтью Даудом. Недавно Арни был замечен на шопинге со своей молодой пассией.

Что касается Джозефа Баэны, то он пошел по стопам отца не только в спорте, но и пробует себя в качестве актера. При этом парень отказался брать фамилию знаменитого отца, решив добиться успеха самостоятельно.