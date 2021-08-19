Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера показал, что ему досталось от отца (видео)

Сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии сейчас учится в престижном университете и активно занимается спортом.

23-летний сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна, которого актеру родила его горничная, все больше и больше становится похожим на своего знаменитого отца, что не устает демонстрировать на странице в Instagram.

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В последней публикации молодой человек поделился видео и снимком у бассейна, где позирует в одних черных плавках и показывает атлетическую фигуру. Запись была сделана в бассейне на территории Университета Пеппердайна. Как видно на кадрах, парень унаследовал фигуру своего отца, а также черты его лица.

"Дождливые дни в Лос-Анджелесе удивительно освежают. Начал выходной с купания и теперь собираюсь на следующий урок. Надеюсь, у всех будет отличный день!", – написал Джозеф.

Баэна – единственный из пяти детей Арнольда Шварценеггера, кто пошел по его стопам и серьезно увлекся спортом. Он много времени проводит в качалке и мечтает завоевать титу "Мистер Олимпия", который его отец впервые выборол как раз в возрасте 23 лет.

В последнее время Джозеф часто публикует совместные фото с Арнольдом, демонстрируя подписчикам, как гордится своим родителем.

В свою очередь Арни также рассказывал, что невероятно рад спортивным амбициям сына. Он не только признал его, из-за чего распался 25-летний брак актера, но и оплатил ему учебу в университете. Кроме того, актер закрыл все долги Милдред Баэны, матери Джозефа, с которой состоял в связи 10 лет.

Напомним, недавно Шварценеггер раскритиковал американцев, которые выступают против прививок от коронавируса, мотивируя это нарушением своих прав и свобод. По словам Арни, такая беспечность опасна для тех, кто находится в зоне риска.