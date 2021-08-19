Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера показав, що йому дісталося від батька (відео)

Син голлівудського актора і колишнього губернатора Каліфорнії зараз вчиться в престижному університеті і активно займається спортом.

23-річний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена, якого акторові народила його покоївка, все більше і більше стає схожим на свого знаменитого батька, що не втомлюється демонструвати на сторінці в Instagram.

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В останній публікації молодий чоловік поділився відео і знімком біля басейну, де позує в одних чорних плавках і показує атлетичну фігуру. Запис було зроблено в басейні на території Університету Пеппердайна. Як видно на кадрах, хлопець успадкував фігуру свого батька, а також риси його обличчя.

"Дощові дні в Лос-Анджелесі дивно освіжають. Почав вихідний з купання і тепер збираюся на наступний урок. Сподіваюся, у всіх буде чудовий день!", — написав Джозеф.

Баена — єдиний з п'яти дітей Арнольда Шварценеггера, хто пішов по його стопах і серйозно захопився спортом. Він багато часу проводить в спортзалі і мріє завоювати Титул "Містер Олімпія", який його батько вперше виборов якраз у віці 23 років.

Останнім часом Джозеф часто публікує спільні фото з Арнольдом, демонструючи підписникам, як пишається своїм батьком.

Зі свого боку Арні також розповідав, що неймовірно радий спортивним амбіціям сина. Він не тільки визнав його, через що розпався 25-річний шлюб актора, а й оплатив йому навчання в університеті. Крім того, актор закрив всі борги Мілдред Баени, матері Джозефа, з якої був у зв'язку 10 років.

Нагадаємо, нещодавно Шварценеггер розкритикував американців, які виступають проти щеплень від коронавірусу, мотивуючи це порушенням своїх прав і свобод. За словами Арні, така безпечність небезпечна для тих, хто знаходиться в зоні ризику.