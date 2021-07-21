Арнольд Шварценеггер проїхався з позашлюбним сином-бодібілдером на велосипедах (фото)

23-річний Джозеф Баена пішов по стопах батька і весь вільний час присвячує спорту. У його віці Арнольд Шварценеггер вже став наймолодшим володарем титулу "Містер Олімпія".

73-річний голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер був помічений на вулицях Лос-Анджелеса під час велопрогулянки зі своїм позашлюбним сином, 23-річним Джозефом Баеною.

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Батько та син каталися в районі Санта-Моніка, причому обидва демонстрували підтягнуті фігури та вражаючі мʼязи.

[ + – ] Батько та син проїхалися по Санта-Моніці Фото: Скриншот

Джозеф, як і його знаменитий батько, став бодібілдером. Кілька місяців тому молодий чоловік опублікував зворушливе селфі, на якому його батько допомагає йому тренуватися в спортзалі на відкритому повітрі.

"Ви повинні викладатися на повну і ніколи не шахраювати, коли тренуєтеся з ним, так що ви знаєте, що завтра мені буде боляче", — пожартував Джозеф у підписі.

Як відомо, перш ніж стати кінозіркою, а потім політиком, Арні був чемпіоном із бодібілдингу на своїй батьківщині, де отримав прізвисько "Австрійський Дуб". У 1970 році у віці 23 років він став наймолодшим володарем титулу "Містер Олімпія" з бодібілдингу, але через десять років пішов зі спорту.

Джозеф Баена, який зʼявився на світ в результаті 10-річного звʼязку актора з хатньою робітницею Мілдред Баеною, — справжня відрада для Арнольда, оскільки ніхто з його чотирьох дітей, народжених у законному шлюбі, не захоплюється спортом. У свою чергу Джозеф буквально не вилазить зі спортзалу, де тягає залізо і мріє повторити успіх Арні.

Свого часу саме Джозеф, який разюче схожий на батька, став причиною розпаду 25-річного шлюбу Шварценеггера з Марією Шрайвер. Актор визнав позашлюбного сина, хоч його рідні діти відреагували на це, мʼяко кажучи, негативно. Арнольд закрив всі борги коханки та оплатив синові навчання в престижному університеті.

[ + – ] Джозеф Баена з матір'ю

Нагадаємо, восени минулого року "термінатор" переніс операцію на серці. Йому поставили новий аортальний клапан.