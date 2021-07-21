Арнольд Шварценеггер прокатился с внебрачным сыном-бодибилдером на велосипедах (фото)

23-летний Джозеф Баэна пошел по стопам отца и все свободное время посвящает спорту. В его возрасте Арнольд Шварценеггер уже стал самым молодым обладателем титула "Мистер Олимпия".

73-летний голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер был замечен на улицах Лос-Анджелеса во время велопрогулки со своим внебрачным сыном, 23-летним Джозефом Баэной.

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Отец и сын катались в районе Санта-Моника, причем оба демонстрировали подтянутые фигуры и впечатляющие мускулы.

[ + – ] Отец и сын прокатились по Санта-Монике Фото: Скриншот

Джозеф, как и его знаменитый родитель, стал бодибилдером. Пару месяцев назад молодой человек опубликовал трогательное селфи, на котором его отец помогает ему тренироваться в спортзале на открытом воздухе.

"Вы должны выкладываться на полную и никогда не жульничать, когда тренируетесь с ним, так что вы знаете, что завтра мне будет больно", – пошутил Джозеф в подписи.

Как известно, прежде чем стать кинозвездой, а затем политиком, Арни был чемпионом по бодибилдингу на своей родине, где получил прозвище "Австрийский Дуб". В 1970 году в возрасте 23 лет он стал самым молодым обладателем титула "Мистер Олимпия" по бодибилдингу, но через десять лет ушел из спорта.

Джозеф Баэна, который появился на свет в результате 10-летней связи актера с домработницей Милдред Баэной, – настоящая отдушина для Арнольда, поскольку никто из его четырех детей, рожденных в законном браке, не увлекается спортом. В свою очередь Джозеф буквально не вылезает из спортзала, где таскает железо, и мечтает повторить успех Арни.

В свое время именно Джозеф, который поразительно похож на отца, стал причиной распада 25-летнего брака Шварценеггера с Марией Шрайвер. Актер признал внебрачного сына, хоть его родные дети отреагировали на это, мягко говоря, негативно. Арнольд закрыл все долги любовницы и оплатил сыну учебу в престижном университете.

[ + – ] Джозеф Баэна с матерью

Напомним, осенью прошлого года "терминатор" перенес операцию на сердце. Ему поставили новый аортальный клапан.