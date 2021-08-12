"До біса свободу!": Арнольд Шварценеггер накинувся на антивакцинаторів(відео)

Актор не підбирав виразів у сторону супротивників вакцинації, за що піддався критиці з боку багатьох користувачів.

74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер назвав людей, які не хочуть носити маски та робити щеплення від коронавірусу, "бовдурами" в своєму новому відео в Instagram.

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Арні розкритикував противників вакцинації, які стверджують, що носіння масок і вимога робити щеплення від Covid-19 порушують їхні права та свободи. Він закликав співгромадян вакцинуватися та думати про інших.

"Тут є вірус, він вбиває людей, і єдиний спосіб запобігти йому — це зробити вакцинацію, отримати маски, дотримуватися соціальної дистанції та мити руки весь час, а не просто думати про те, що "ну, моя свобода тут як би порушена". Ні, до біса свободу!" — заявив актор.

За його словами, бажання людей бути вільними не є виправданням для недотримання правил. Як приклад він навів світлофори.

"Ми ставимо світлофор на перехресті, щоб хтось випадково не вбив когось. Ви не можете сказати: "Ніхто не накаже мені зупинитися". Але якщо ви вб'єте когось, то будете відповідати за те, що порушили правила дорожнього руху", — пояснив Шварценеггер.

Легенда Голлівуду завжди був затятим прихильником заходів безпеки проти Covid-19 і навіть поділився в Instagram постом про те, що він отримав щеплення, не виходячи з машини.

У коментарях до відео багато хто не зрозумів посилу Арні та засудив його за те, що він критикує людей, думка яких відрізняється від його. Були навіть ті, хто звинуватив актора в роботі на уряд, що виступає за вакцинацію, а також у якості прикладу порушення правил пригадали йому роман із його покоївкою, яка народила йому дитину.

Нагадаємо, раніше Шварценеггер був помічений зі своїм позашлюбним сином Джозефом Баеною. Чоловіки каталися на велосипедах по Лос-Анджелесу.