"К черту свободу!": Арнольд Шварценеггер накинулся на антипрививочников (видео)

Актер не подбирал выражений в сторону противников вакцинации, за что подвергся критике со стороны многих пользователей.

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал людей, которые не хотят носить маски и делать прививку от коронавируса, "болванами" в своем новом видео в Instagram.

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Арни раскритиковал противников вакцинации, утверждающих, что ношение масок и требование делать прививку от Covid-19 нарушают их права и свободы. Он призвал сограждан вакцинироваться и думать о других.

"Здесь есть вирус, он убивает людей, и единственный способ предотвратить его -– это сделать вакцинацию, получить маски, придерживаться социальной дистанции и мыть руки все время, а не просто думать о том, что "ну, моя свобода здесь как бы нарушена". Нет, к черту свободу!", – заявил актер.

По его словам, желание людей быть свободными не является оправданием для несоблюдения правил. В качестве примера он привел светофоры.

"Мы ставим светофор на перекрестке, чтобы кто-то случайно не убил кого-то. Вы не можете сказать: "Никто не прикажет мне остановиться". Но если вы убьете кого-то, то будете отвечать за то, что нарушили правила дорожного движения", – объяснил Шварценеггер.

Легенда Голливуда всегда был ярым сторонником мер безопасности против Covid-19 и даже поделился в Instagram постом о том, что он получил прививку, не выходя из машины.

В комментариях к видео многие не поняли посыла Арни и засудили его за то, что он критикует людей, мнение которых отличается от его. Были даже те, кто обвинил актера в работе на правительство, выступающее за вакцинацию, а также в качестве примера нарушения правил припомнили ему роман с его горничной, которая родила ему ребенка.

Напомним, ранее Шварценеггер был замечен со своим внебрачным сыном Джозефом Баэной. Мужчины катались на велосипедах по Лос-Анджелесу.