73-летний Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса, не выходя из машины (видео)

Актер призвал прививаться всех, кто хочет жить.

Голливудский актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса буквально на ходу. Соответствующее видео актер опубликовал у себя на страницах в соцсетях.

Как видно на записи, в пункт вакцинации Арни приехал на черном внедорожнике, а медсестра сделала ему прививку прямо через окно машины. Актер, лицо которого наполовину скрывала черная маска, мужественно перенес укол, поблагодарил медика, пообещав вернуться, и довольный уехал прочь.

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"Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если вы имеете право, присоединяйтесь ко мне и зарегистрируйтесь, чтобы получить вакцину. Пошли со мной, если хочешь жить!", – написал он.

Как известно, в октябре прошлого года "железный Арни" перенес операцию на сердце. Ему поставили новый аортальный клапан.

Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году. Тогда врачи не считали вмешательство необходимым, но Арнольд решил сделать это, пока он еще был молод и настоял на операции. Шварценеггер пояснял тогда, что исправляет врожденный дефект сердца, что не имеет никакого отношения к стероидам.

Кроме того, в 2018 году Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце.