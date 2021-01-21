73-річний Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу, не виходячи з машини (відео)

Актор закликав робити щеплення всім, хто хоче жити.

Голлівудський актор, політик і бізнесмен Арнольд Шварценеггер зробив щеплення від коронавірусу буквально на ходу. Відповідне відео актор опублікував у себе на сторінках у соцмережах.

Як видно на записі, до пункту вакцинації Арні приїхав на чорному позашляховику, а медсестра зробила йому щеплення прямо через вікно машини. Актор, лице котрого наполовину приховувала чорна маска, мужньо переніс укол, подякував медику, пообіцявши повернутися, і задоволений поїхав геть.

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"Сьогодні був хороший день. Я ніколи не почувався таким щасливим, стоячи в черзі. Якщо ви маєте право, приєднуйтесь до мене і зареєструйтеся, щоб отримати вакцину. Ходімо зі мною, якщо хочеш жити!", — написав він.

Як відомо, у жовтні минулого року "залізний Арні" переніс операцію на серці. Йому поставили новий аортальний клапан.

Шварценеггер вже робив операцію на серці в 1997 році. Тоді лікарі не вважали за потрібне медичне втручання, але Арнольд вирішив зробити це, поки він ще був молодий і наполіг на операції. Шварценеггер пояснював тоді, що виправляє вроджену ваду серця, яка ніяк не стосується стероїдів.

Крім того, у 2018 році Шварценеггер переніс екстрену операцію на відкритому серці.