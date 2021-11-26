Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера продемонстрировал идеальную форму на съемках фильма

Джозеф Баэна намерен продолжить не только спортивную, но и актерскую линию своего отца.

24-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна не только, как и его отец, увлекается культуризмом и мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия", но и пошел по стопам знаменитого родителя и в выборе дальнейшей профессии. Молодой человек сообщил, снимается в фильме под названием "Лава", опубликовав снимок в Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На фотографии Баэна позирует в тропиках, демонстрируя атлетическое телосложение. Из одежды на нем только шорты.

"Рады снимать фильм "Лава" с командой @bitflixnfts! Прокомментируйте, что, по вашему мнению, происходит в этой сцене", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Сын Шварценеггера на съемках фильма Фото: Joseph Baena/Instagram

В комментариях многие пользователи отметили, что Джозеф унаследовал телосложение от своего отца.

"Лава", съемки которой в настоящее время проходят на Гавайях, рекламируется как первый фильм, полностью финансируемый за счет криптовалюты. Сюжетные подробности о предстоящей полнометражной картине малоизвестны. Также пока не сообщается, кто, кроме Баэны, снимается в проекте.

Первоначально о разработке проекта было объявлено в начале этого месяца, и Джозеф время от времени публиковал снимки с его съемочной площадки в своей истории в Instagram.

Сын Арнольда Шварценеггера, который стал плодом 10-летней связи актера с его домработницей Милдред Баэной, серьезно настроен на актерскую карьеру и уже озвучил пять проектов, в которых он появится в будущем.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер в день рождения его сына Фото: Joseph Baena/Instagram

Признание внебрачного ребенка стоило Шварценеггеру потери семьи. Мария Шрайвер, узнав об изменах мужа, в 2017 году подала на развод после 25 лет брака. Кроме Джозефа, у актера есть четверо детей.

Именно Джозеф оправдал надежды Арнольда на то, что спортивная династия не закончится, поскольку парень так же увлекается бодибилдингом и проводит в спортзале много времени.

Напомним, в Лос-Анджелесе выставили на продажу дом, в котором Шварценеггер жил со своей семьей. За него просят $15 млн.