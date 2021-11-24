Семейный дом Арнольда Шварценеггера продают за $15 млн

В особняке, который находится в одном из самых престижных и "звездных" районов Лос-Анджелеса, Арнольд Шварценеггер жил со своей женой и четырьмя детьми.

Дом в районе Пасифик Палисейдс, расположенный неподалеку от бульвара Сансет в Лос-Анджелесе, выставили на продажу на $15 млн. Такая цена обусловлена не только расположением дома в престижном районе, но и его историей: ранее он принадлежал семье голливудской суперзвезды и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, сообщает realestate.com.au.

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Дом 1981 года постройки находится в небольшом поселке из 16 особняков между историческим парком Уилла Роджерса и ручьем Рустик-Каньон-Крик, где обзаводились недвижимостью всемирно известные актеры, политики и именитые бизнесмены. Общая площадь участка – 7 гектаров.

[ + – ] Бывший особняк Шварценеггера с высоты птичьего полета

Район зонирован для конного спорта, извилистым живописным ручьем и несколькими пешеходными мостиками, тропами для верховой езды и пеших прогулок. В доме с пятью спальнями и шестью ванными площадью 390 кв. м светлые комнаты с большими окнами и мансардными окнами, три камина, просторная кухня и смежная семейная комната. Также на территории есть сауна, спа, бассейн в виде грота и освещенный теннисный корт в окружении старинных дубов, платанов и эвкалиптов.

В этом особняке Шварценеггер жил с 1986 года со своей бывшей женой Марией Шрайвер. Она – известный журналист и бывшая ведущая нескольких телевизионных новостных шоу, дочь Юнис Кеннеди и Сарджента Шрайвера. Также здесь росли четверо детей пары, которая развелась после того, как Мария узнала о внебрачном сыне супруга от их горничной, Джозефе, в 2017 году.

Пасифик Палисейдс был популярным местом проживания знаменитостей на протяжении десятилетий, включая Стивена Спилберга, Тома Хэнкса, Риту Уилсон, Мишель Пфайффер и Денниса Куэйда. Мэтт Дэймон много лет жил здесь по соседству со своим другом Беном Аффлеком, но недавно переехал в Нью-Йорк.

Напомним, Арнольд Шваценеггер вместе со старшим сыном угостил американских ветеранов пиццей. Кроме того, его неоднократно видели в компании внебрачного сына. Парень пошел по стопам отца и мечтает стать знаменитым бодибилдером.