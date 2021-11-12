Арнольд Шварценеггер с сыном накормили американских ветеранов пиццей

Шварценеггер поблагодарил ветеранов за то, что именно они своей службой сделали Америку "страной возможностей".

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вместе со своим 24-летним сыном Кристофером в честь Дня ветеранов угостил ветеранов армии США пиццей. Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Этим утром я готовился к публикации в честь Дня ветеранов, а потом подумал про себя: дела говорят громче, чем слова. Я остановился в своей любимой пиццерии, купил пиццу для всех наших замечательных мужчин и женщин в рядах ветеранов, и мне было лучше всего поблагодарить их всех за их службу. Это величайшая страна в мире, и она не была бы страной возможностей для таких иммигрантов, как я, без наших замечательных ветеранов. Пожалуйста, благодарите своих знакомых ветеранов не сегодня, а каждый день. #День ветеранов", – подписал он фотографии.

[ + – ] Кристофер и Арнольд Шварценеггеры

На снимках Шварценеггер позирует вместе с Кристофером, держа в руках коробки с огромными пиццами, и в обнимку с ветеранами.

Фото собрали более 277 тысяч лайков и множество комментариев со словами благодарности.

День ветеранов (Veterans Day) отмечается в США ежегодно 11 ноября. В этот день в 1918 году было подписано Компьенское перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны и капитуляцию Германии, а уже в 1919-м ряд американских штатов отмечали годовщину прекращения огня. В 1926 году Конгрессом США была принята резолюция, призывавшая все американские штаты отмечать эту дату как дань уважения ветеранам Первой мировой войны. Церемония начиналась каждое 11 ноября (11-й месяц), в 11 часов утра, а день был назван "День перемирия" (Armistice Day).

1 июня 1954 года праздник был переименован в "День ветеранов" и с этого момента посвящался ветеранам всех войн Америки. Он является государственным выходным. 11 ноября проходят парады ветеранов, а президент возлагает венки на Могилу неизвестного солдата на Национальном кладбище Арлингтон.

Напомним, в Нью-Йорке состоялся гала-концерт Salute to Freedom в музее Intrepid, посвященный ко Дню ветеранов в США, на который приехали принц Гарри и Меган Маркл.