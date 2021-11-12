Арнольд Шварценеггер із сином нагодували американських ветеранів піцою

Шварценеггер подякував ветеранам за те, що саме вони своєю службою зробили Америку "країною можливостей".

74-річний голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер разом зі своїм 24-річним сином Крістофером на честь Дня ветеранів пригостив ветеранів армії США піцою. Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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"Цього ранку я готувався до публікації на честь Дня ветеранів, а потім подумав про себе: справи говорять голосніше, ніж слова. Я зупинився у своїй улюбленій піцерії, купив піцу для всіх наших чудових чоловіків і жінок-ветеранів, і мені було найкраще подякувати їм усім за їхню службу. Це найбільша країна у світі, і вона не була б країною можливостей для таких іммігрантів, як я, без наших чудових ветеранів. Будь ласка, дякуйте своїм знайомим ветеранам не сьогодні, а щодня. #День ветеранів", — підписав він фотографії.

[ + – ] Крістофер та Арнольд Шварценеггери

На знімках Шварценеггер позує разом із Крістофером, тримаючи в руках коробки з величезними піцами та обіймаючись з ветеранами.

Фото зібрали понад 277 тисяч лайків та безліч коментарів зі словами подяки.

День ветеранів (Veterans Day) відзначається у США щороку 11 листопада. Цього дня 1918 року було підписано Комп'єнське перемир'я, яке ознаменувало закінчення Першої світової війни і капітуляцію Німеччини, а вже 1919-го низка американських штатів відзначали річницю припинення вогню. У 1926 році Конгресом США було ухвалено резолюцію, яка закликала всі американські штати відзначати цю дату як данину поваги ветеранам Першої світової війни. Церемонія розпочиналася кожне 11 листопада (11-й місяць), об 11-й годині ранку, а день був названий "День перемир'я" (Armistice Day).

1 червня 1954 року свято було перейменовано на "День ветеранів" і з цього моменту присвячувалося ветеранам усіх воєн Америки. Він є державним вихідним. 11 листопада відбуваються паради ветеранів, а президент покладає вінки на Могилу невідомого солдата на Національному цвинтарі Арлінгтон.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбувся гала-концерт Salute to Freedom у музеї Intrepid, присвячений Дню ветеранів у США, на який приїхали принц Гаррі та Меган Маркл.