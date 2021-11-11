Меган Маркл у червоній сукні зі сміливим декольте з'явилася з чоловіком на гала-вечорі в Нью-Йорку

Меган Маркл приїхала в сукні, яка зустріла б критику при королівському дворі. Вона відрізнялася високим розрізом, глибоким декольте та голими плечима та спиною, що не вітається дрескодом монаршої родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл знову з'явилися у Нью-Йорку. Герцоги Сассекські відвідали гала-концерт Salute to Freedom у музеї Intrepid, присвячений Дню ветеранів у США, пише Elle.

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Для виходу в світ Меган обрала довгу червону сукню з пишною спідницею від Carolina Herrera без рукавів, зі сміливим розрізом та глибоким декольте, темно-червоні туфлі Giuseppe Zanotti з відкритою п'ятою та прикраси Cartier. Один із браслетів, у якому була Маркл, раніше належав принцесі Діані.

[ + – ] Перша публічна поява герцогів Сассекських на громадському заході

Герцог Сассекський, який прослужив у британських збройних силах 10 років, мав бути у військовій формі, але йому заборонили її носити через відмову від королівських обов'язків. Тому він з'явився у класичному чорному смокінгу, прикрашеному його власними нагородами та червоним маком, символом на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Символіка маку – традиція, що сходить до Першої світової війни, коли Джон Маккрей написав вірш "На полях Фландрії" після втрати друга у битві, а тепер багато хто носить мак у листопаді на знак пам'яті.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі на гала-концерті Salute to Freedom Фото: Getty Images

Це був перший публічний захід, який пара відвідала відколи відмовилася від своїх вищих королівських ролей і переїхала до Сполучених Штатів, і на ньому принц Гаррі вручив інавгураційну премію "Безстрашна доблесть" п'ятьом військовослужбовцям, ветеранам і сім'ям військовослужбовців.

Раніше цього тижня Меган з'явилася на конференції DealBook New York Times у New 42 Studios, де обговорювала економічний паритет для жінок та негативний вплив таблоїдів. Герцогиня, яка відкрито говорить про пильну увагу засобів масової інформації до неї, сказала:

"Ну, спочатку я закликаю вас не читати таблоїди, тому що я не думаю, що це корисно для будь-кого. Сподіваюся, якось вони з'являться з попереджувальною етикеткою, як цигарки, на кшталт "це токсично для вашого психічного здоров'я".

Також вона обговорила необхідність оплачуваної сімейної відпустки, і не лише для жінок. Вона сказала, що "потрібні сильні чоловіки, сучасні чоловіки, щоб по-справжньому зрозуміти, що це теж вигідно".

Нагадаємо, у свій минулий візит до Нью-Йорка, який тривав три дні, Меган Маркл вигуляла вбрання, вартість якого обчислювалася десятками тисяч доларів.