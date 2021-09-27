Королівська розкіш: Меган Маркл за три дні в Нью-Йорку з'явилася в речах на $90 тис. доларів

Герцогиню вже розкритикували за показну розкіш і бажання привернути до себе побільше уваги.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл під час триденного візиту в Нью-Йорк разом із чоловіком п'ять разів з'являлася на публіці, змінюючи при цьому дизайнерські наряди, загальна вартість яких склала, за даними Daily Mail, $91 тис, не враховуючи прикраси. За інформацією журналістів, герцогиня три тижні зі стилістом підбирала одяг для першого після народження другої дитини візиту.

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День перший, 23 вересня

Так у перший день герцогиня Сассекська під час відвідування меморіалу пам'яті жертв теракту 11 вересня з'явилася в чорній футболці-поло, вовняному чорному пальто Emporio Armani за $1 872 з відповідними чорними брюками за $889 і туфлями Aquazzura за $615 доларів. Загальна вартість речей Меган склала $3 374. Експерти образ оцінили як найдешевший за весь візит. Однак бонусом йшло те, що вона доповнила свій наряд коштовностями на суму понад $400 тисяч.

[ + – ] Під час відвідування місця, де стояли вежі-близнюки, герцогиня Сассекська "засвітила" коштовностями на сотні тисяч доларів Фото: Getty Images

Пізніше того ж дня Гаррі та Меган відвідали штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй, куди Маркл приїхала у верблюжому пальто Max Mara за $4 379, маленькій чорній сукні й із сумкою Valextra Iside за $3 421.

[ + – ] Герцоги Сассекські під час відвідин штаб-квартири ООН Фото: Getty Images

День другий, 24 вересня

У п'ятницю, 24 вересня, Меган відвідала школу PS 123 Махалом Джексон у Гарлемі, де 94% дітей навчаються безкоштовно. На зустріч із ними вона вбралася в кашемірове пальто Loro Piana за $5 840, широкі штани за $1 685 і червоні туфлі-човники Manolo Blahnik із гострим носком за $581. Образ вона доповнила браслетом Cartier Love за $6 900 і ременем від Loro Piana за $775. Загальна вартість аутфіту — $15,788.

Розкішний наряд Меган розкритикували в британських ЗМІ, назвавши подібний шик дуже недоречним у закладі, де здобувають освіту діти із сімей простих роботяг. До преси приєдналися і багато читачів, зазначивши, що класичні джинси і футболка виглядали б куди доречніше, ніж дорогий дизайнерський ансамбль.

[ + – ] У бідну школу в Гарлемі Меган приїхала в наряді за $16 тис Фото: Getty Images

День третій, 25 вересня

У суботу, 25 вересня, герцогиня Сассекська змінила два наряди. Спочатку вона знову приїхала в штаб-квартиру ООН, вибравши кашемірове пальто Max Mara Lilia, в якому була в перший день, і доповнивши його брюками того ж бренду за $643. Вона знову одягла браслет Cartier Love, але цього разу додала до цього годинник Cartier за $12 000. У цілому цей суботній ранковий наряд коштував Меган $23 918.

[ + – ] Скромний на перший погляд образ герцогині Сассекської насправді коштував майже $24 тис. Фото: Getty Images

Вдень колишня акторка переодяглася в білу сукню Valentino за $4 500 і чорні туфлі, доповнивши образ сережками Cartier за $16 500, годиниками Cartier, які раніше належали принцесі Діані й все тим же браслетом Cartier Love. Сумарна вартість її гардеробу цього разу оцінювалася в $39 898. У такому вигляді вона з'явилася на заході Global Citizen Live, організованому для просування всесвітньої політики справедливості вакцинації. Виступаючи перед присутніми, герцоги Сассекські розкритикували "надбагаті" компанії з виробництва вакцин.

[ + – ] Меган Маркл у сукні Valentino за $4 500. Фото: Getty Images

Нагадаємо, візит королівських осіб у Нью-Йорк пройшов помпезно. Незважаючи на те, що і Меган, і Гаррі виступають за збереження планети й економію енергоресурсів, вони пересувалися по місту на трьох "ненажерливих" позашляховиках, а їхню безпеку гарантували два десятки охоронців.