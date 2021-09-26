Принц Гаррі і Меган Маркл розкритикували "надбагаті фірми" по виробництву вакцин від COVID-19

Герцогиня Сассексккая порівняла утилізацію вакцин з викиданням рятувальних жилетів з тонучого корабля.

Герцоги Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл на заході Global Citizen Live в Нью-Йорку, організованому для просування всесвітньої політики справедливості вакцинації, розкритикували "надбагаті" компанії, які виробляють вакцини від коронавірусної інфекції, пише Mirror.

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Вони закликали фармацевтичні фірми відмовитися від своїх прав на інтелектуальну власність, щоб допомогти розширити виробництво в країнах з обмеженим доступом до препаратів від COVID-19.

На їхню думку, зростаючий розрив у масштабах вакцинації між багатими і бідними країнами стає "кризою в області прав людини".

"Багато країн готові виробляти вакцини, але їм це не дозволено, оскільки надбагаті фармацевтичні компанії не діляться рецептами їх виготовлення. У цих країн є кошти, можливості і працівники, щоб почати виробництво. Все, чого вони чекають, — це відмови від інтелектуальної власності на вакцину і передачі технології ", — заявив принц Гаррі.

У свою чергу, Меган Маркл зазначила, що кожна людина на планеті має право отримати вакцину від коронавіруса, проте це не відбувається.

"Це неправильно, що стільки вакцини досі було доставлено лише десяти багатим країнам, а не всім іншим. Це просто ненормально. Подумайте про мільйони вакцин, які були викинуті в цьому році. Це як викинути рятувальні жилети, коли тоне корабель", — сказала герцогиня.

Відзначимо, британська королева Єлизавета II нагородила розробників вакцини AstraZeneca лицарськими титулами.

На початку серпня 2021 року голова ВООЗ Тедрос Адан Гебрейсус заявив, що на використання бустерного щеплення від COVID-19 необхідно накласти тимчасовий мораторій у зв'язку з тим, що це збільшує розрив у питанні вакцинації між багатими і бідними країнами.

При цьому, вже в кінці серпня глава Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що бустерне щеплення від коронавіруса не розкіш, а необхідність.