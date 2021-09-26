Принц Гарри и Меган Маркл раскритиковали "сверхбогатые фирмы" по производству вакцин от COVID-19

Герцогиня Сассексккая сравнила утилизацию вакцин с выбрасыванием спасательных жилетов с тонущего корабля.

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл на мероприятии Global Citizen Live в Нью-Йорке, организованном для продвижения всемирной политики справедливости вакцинирования, раскритиковали "сверхбогатые" компании, которые производят вакцины от коронавирусной инфекции, пишет Mirror.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Они призвали фармацевтические фирмы отказаться от своих прав на интеллектуальную собственность, чтобы помочь расширить производство в странах с ограниченным доступом к препаратам от COVID-19.

По их мнению, растущий разрыв в масштабах вакцинации между богатыми и бедными странами становится "кризисом в области прав человека".

"Многие страны готовы производить вакцины, но им это не разрешено, поскольку сверхбогатые фармацевтические компании не делятся рецептами их изготовления. У этих стран есть средства, возможности и работники, чтобы начать производство. Все, чего они ждут, – это отказа от интеллектуальной собственности на вакцину и передачи технологии", – заявил принц Гарри.

В свою очередь, Меган Маркл отметила, что каждый человек на планете имеет право получить вакцину от коронавируса, однако этого не происходит.

"Это неправильно, что столько вакцины до сих пор было доставлено только десяти богатым странам, а не всем остальным. Это просто ненормально. Подумайте о миллионах вакцин, которые были выброшены в этом году. Это как выбросить спасательные жилеты, когда тонут окружающие", – сказала герцогиня.

Отметим, британская королева Елизавета II наградила разработчиков вакцины AstraZeneca рыцарскими титулами.

В начале августа 2021 года глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейсус заявил, что на использование бустерной прививки от COVID-19 необходимо наложить временный мораторий в связи с тем, что это увеличивает разрыв в вопросе вакцинации между богатыми и бедными странами.

При этом, уже в конце августа глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что бустерные прививки от коронавируса не роскошь, а необходимость.