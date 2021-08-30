Бустерные прививки от коронавируса не роскошь, а необходимость, — ВОЗ

Еще в начале августа Всемирная организация здравоохранения выступала против ревакцинации полностью привитых людей.

Третья вакцина от коронавирусной инфекции – это не роскошь, а способ обезопасить самых уязвимых, заявил на пресс-конференции глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Reuters.

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По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, ранее данные не указали на необходимость повторных прививок, с учетом того, что дополнительные прививки, сделанные полностью вакцинированным людям еще больше увеличивают разрыв в наличии вакцин между богатыми странами и государствами с низким уровнем дохода.

"Третья доза вакцины – это не роскошная ревакцинация, которую забирают у того, кто ждет первого укола. Это, по сути, способ обезопасить наиболее уязвимых", – заявил он.

При этом представитель ВОЗ в Европе призвал делать бустерные вакцины с осторожностью в связи с тем, что на данный момент недостаточно доказательств их целесообразности.

"Однако все больше исследований показывают, что третья доза обеспечивает безопасность уязвимых людей", – добавил Клюге.

Клюге призвал европейские страны, имеющие избыточное количество вакцин, делиться ими с другими странами, особенно в Восточной Европе и Африке.

Он отметил, что рост показателей заболеваемости COVID-19 в Европе за последние две недели в сочетании с низким уровнем вакцинации в некоторых странах вызывает у ВОЗ "глубокую тревогу".

Как менялась позиция ВОЗ по бустерным прививкам

О планах вакцинировать американцев третьей дозой вакцины от COVID-19 компания Pfizer заявила в июле 2021 года.

4 августа глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейсус заявил, что на использование бустерной прививки от COVID-19 необходимо наложить временный мораторий в связи с тем, что это увеличивает разрыв в вопросе вакцинации между богатыми и бедными странами.

Также глава ВОЗ раскритиковал США за бустерные прививки от коронавируса, назвав их "позором для всего человечества".

Несмотря на это, 19 августа стало известно, что президент США Джо Байден планирует в ближайшее время привиться третьей дозой вакцины от коронавируса вместе со своей супругой Джилл Байден.