"Позор для всего человечества". Глава ВОЗ раскритиковал США за бустерные прививки от COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус считает решение американских властей несправедливым, поскольку в бедных странах вакцинировали лишь 2% населения.

Всемирная организация здравоохранения подвергла резкой критике намерения США вакцинировать граждан страны препаратами Pfizer и Moderna через восемь месяцев после приема второй дозы, сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он призвал к временному мораторию на ревакцинацию во всем мире, так как страны с низким уровнем дохода вакцинировали лишь 2% своего населения.

По его словам, 75% всех произведенных вакцин использованы лишь в десяти странах.

"Несправедливость в отношении вакцин – позор для всего человечества, и если мы не будем бороться с ней вместе, то продлим острую стадию этой пандемии на годы", – сказал он.

При этом, официальные лица из администрации президента США Джо Байдена заявляют, что по-прежнему привержены защите американцев по всему миру.

"Я не согласен с тем, что мы должны выбирать между Америкой и миром", – заявил главный хирург США Вивек Мурти.

А координатор целевой группы Белого дома по коронавирусу Джефф Зиентс утверждает, что США пожертвовали больше доз вакцины, чем все другие страны мира вместе взятые.

Ранее Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что на использование бустерной прививки от коронавируса нужно наложить временный мораторий, так как это увеличивает разрыв в вопросе вакцинации между богатыми и бедными государствами.

Известно также, что компании Pfizer и BioNTech намерены запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также Европейского агентства лекарственных средств, касающееся использования третьей, бустерной дозы их вакцины от COVID-19.

Фокус сообщал о том, что Израиль стал первой страной в мире, где было одобрено введение пациентам бустерной дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.