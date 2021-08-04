На использование бустерных прививок от COVID-19 нужно наложить мораторий, — ВОЗ

Руководство организации считает, что приостановка данного процесса до сентября поможет сократить разрыв между вакцинациями в бедных и богатых странах.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейсус заявил, что на использование бустерной прививки от коронавируса нужно наложить временный мораторий, поскольку это увеличивает разрыв в вопросе вакцинации между богатыми и бедными странами. Его слова приводит Reuters.

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"Я понимаю озабоченность правительств, которые хотят защитить своих граждан от коронавируса "Дельта". Но мы не можем допустить, чтобы страны, которые уже использовали большую часть мировых поставок вакцин, применяли их еще больше", — сказал он.

При этом Гебрейсус уточнил, что сейчас миру нужно срочно переключаться на вакцинацию в странах с низким уровнем дохода.

Известно, что в мае в странах с высоким уровнем дохода ввели около 50 доз на каждые 100 человек. А в бедных странах – всего 1,5 дозы на каждую сотню человек.

Известно, что в странах с высоким уровнем дохода за май из условных 100 человек вакцинировать удалось около 50. В бедных странах этот показатель находится на уровне 1,5 человек. И причиной такого разрыва в ВОЗ называют отсутствие поставок прививок от COVID-19.

Раскритиковал существующее положение вещей и медицинский консультант по инфекционным заболеваниям "Врачей без границ" Элин Хоффман Даль.

"Тот факт, что мы вакцинируем здоровых взрослых бустерной дозой вакцин COVID-19, это недальновидный образ мышления", — сказала она.

Напомним, Pfizer и BioNTech в США намерены запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств, касающееся использования третьей, бустерной дозы их вакцины от коронавируса.

Также мы рассказывали, что власти Израиля разрешили вводить гражданам третью дозу вакцины от коронавируса на фоне новой вспышки заболевания.