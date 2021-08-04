На використання бустерних щеплень від COVID-19 потрібно накласти мораторій, — ВООЗ

Керівництво організації вважає, що припинення цього процесу до вересня допоможе скоротити розрив між вакцинацією в бідних і багатих країнах.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебрейсус заявив, що на використання бустерного щеплення від коронавірусу потрібно накласти тимчасовий мораторій, оскільки це збільшує розрив у питанні вакцинації між багатими та бідними країнами. Його слова наводить Reuters.

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"Я розумію заклопотаність урядів, які хочуть захистити своїх громадян від коронавірусу "Дельта". Але ми не можемо допустити, щоб країни, які вже використовували більшу частину світових поставок вакцин, застосовували їх ще більше", — сказав він.

При цьому Гебрейсус уточнив, що зараз світові потрібно терміново перемикатися на вакцинацію в країнах із низьким рівнем доходу.

Відомо, що в травні в країнах із високим рівнем доходу ввели близько 50 доз на кожні 100 чоловік. А в бідних країнах — всього 1,5 дози на кожну сотню осіб.

Відомо, що в країнах із високим рівнем доходу за травень із умовних 100 чоловік вакцинувати вдалося близько 50. У бідних країнах цей показник знаходиться на рівні 1,5 осіб. І причиною такого розриву в ВООЗ називають відсутність поставок щеплень від COVID-19.

Розкритикував існуючий стан речей і медична консультантка з інфекційних захворювань "Лікарів без кордонів" Елін Хоффман Даль.

"Той факт, що ми вакцинуємо здорових дорослих бустерною дозою вакцин COVID-19, це недалекоглядний спосіб мислення", — сказала вона.

Нагадаємо, Pfizer і BioNTech у США мають намір запросити дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) та Європейського агентства лікарських засобів, що стосується використання третьої, бустерної дози їхньої вакцини від коронавірусу.

Також ми розповідали, що влада Ізраїлю дозволили вводити громадянам третю дозу вакцини від коронавірусу на тлі нового спалаху захворювання.