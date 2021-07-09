Pfizer і BioNTech заявили про ефективність бустерної дози вакцини проти коронавірусу

Після повної вакцинації препаратом Pfizer, третій укол, зроблений через півроку, значно посилить захист.

Pfizer і BioNTech планують запросити дозвіл Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейського агентства лікарських засобів (EMA) на використання третьої дози їхньої вакцини Comirnaty (BNT162b2) проти COVID-19.

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Компанії отримали "обнадійливі дані" в ході тривалого випробування бустерного уколу, йдеться в їхній спільній заяві.

Доза названа бустерною (допоміжною, прискорювальною) тому що вона вводиться після двох основних і значно покращує захист від коронавірусу.

"Ці дослідження показують, що бустерна доза, введена через 6 місяців після другої дози, викликає імунну відповідь з титрами антитіл, які в 5-10 разів вищі, ніж після двох доз", — йдеться в повідомленні.

Компанії найближчим часом планують опублікувати повні дані дослідження і одночасно надати їх регулювальним органам.

Розробники вважають, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації "для підтримки найвищого рівня захисту".

У повідомленні компаній також говориться, що останні дані показують, що імунні сироватки, отримані незабаром після введення другої дози вакцини BNT162b2, мають високі титри антитіл проти штаму "дельта". Компанії розраховують, що "введення третьої дози препарату призведе до підвищення цих титрів антитіл, подібно до того, як бустерна доза діє у випадку з бета-варіантом".

Незважаючи на це, вони розробляють оновлену версію вакцини, націлену на штам "дельта". Перша партія такої вакцини вже виготовлена на заводі BioNTech у Майнці (Німеччина). Компанії очікують, що клінічні дослідження почнуться в серпні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя розслідує, чому 47-річний чоловік у Вінниці помер через чотири години після вакцинації від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. В офіційному повідомленні йдеться, що смерть може не мати відношення до щеплення, і що ще пʼять осіб, які були вакциновані з того ж флакона, що і померлий чоловік, у задовільному стані.

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих груп (колективів). Щеплення роблять препаратом Comirnaty.