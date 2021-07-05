У Pfizer прокоментували смерть у Вінниці після щеплення від коронавірусу

Розслідування триває, заявили в компанії, поки причинно-наслідковий зв'язок між щепленням і смертю не встановлений.

МОЗ України розслідує, чому 47-річний чоловік у Вінниці помер через чотири години після вакцинації від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. В офіційному повідомленні йдеться, що смерть може не стосуватися щеплення, і що ще пʼять осіб, які були вакциновані з того ж флакона, що і померлий чоловік, знаходяться у задовільному стані.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ми зараз думаємо про сімʼю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно повʼязані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Зазначаємо, що у цьому випадку причинно-наслідковий звʼязок не встановлений", — йдеться в заяві Pfizer.

У компанії зазначили, що на сьогодні більше 400 млн осіб у всьому світі були вакциновані її вакциною. "Важливо зазначити, що серйозні побічні ефекти, не повʼязані з вакциною, на жаль, можуть виникати з такою ж швидкістю, як і серед населення загалом", — додали в компанії.

Відповідно до українського законодавства і міжнародних стандартів організації нагляду за побічними ефектами після імунізації, кожна смерть, яка трапилася в протягом 30 днів після імунізації, повинна бути розслідувана.

Нагадаємо, Департамент охорони здоровʼя та реабілітації Вінницької ОДА повідомив, що за даними електронної амбулаторної картки померлого, хронічні захворювання у нього не зареєстровані.

"За попередніми результатами судово-медичної експертизи причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", — повідомили в Департаменті.

Комісія очікує результатів морфо-гістологічних досліджень і нагадує, що вакцинація проти коронавірусу не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих груп (колективів). Щеплення робитимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.