Смерть чоловіка після щеплення Pfizer в Вінниці: з'явилися результати судмедекспертизи

За попередніми даними, чоловік помер від гострої серцево-судинної недостатності. Хронічних захворювань у нього не було.

У п'ятницю, 2 липня у Вінниці 47-річний чоловік помер через чотири години після того, як його вакцинували препаратом від коронавірусної інфекції Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

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Як повідомляє в Facebook Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, протягом години після щеплення чоловік відчував себе задовільно, через 3,5 години почав скаржитися на нудоту і непритомніти.

"О 17:02 була викликана екстрена медична допомога, о 17.10 прибула на місце і провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували смерть чоловіка", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за даними електронної амбулаторної картки померлого, хронічні захворювання у нього не зареєстровані.

"За попередніми результатами судово-медичної експертизи причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", — повідомили в Департаменті.

Комісія очікує результатів морфо-гістологічних досліджень і нагадує, що вакцинація проти коронавіруса не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

[ + – ] Повідомлення Департаменту охорони здоров'я та реабілітації

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала робити щеплення від коронавіруса двома дозами однієї вакцини, так як наслідки застосування різних вакцин на даний момент не вивчені.

Також повідомлялося, що в Україні почалася вакцинація проти COVID-19 організованих груп (колективів). Щеплення робитимуть препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

За даними РНБО, в Україні щеплено від коронавіруса вже понад 1,7 млн осіб, переважно вакциною AstraZeneca. Українці ж, як жодну іншу, чекали вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech, тому що заявлена ефективність препарату вище, ніж у інших вакцин проти COVID-19.