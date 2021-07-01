ВОЗ рекомендовал не комбинировать вакцины от коронавируса

У организации есть лишь данные о возможности "смешанной" иммунизации вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены.

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Об этом во время сеанса вопросов и ответов, который транслировался в Twitter, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт ОʼБрайен, передает ТАСС.

По ее словам, есть данные лишь о возможности "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины Pfizer после первой прививки вакциной AstraZeneca.

"Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", – объяснила представитель ВОЗ.

"Помимо этого случая, у нас пока нет данных касаемо того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", – сообщила ОʼБрайен.

Она добавила, что исследования продолжаются, и ВОЗ ожидает в ближайшие месяцы получить данные на этот счет.

"На настоящий момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", – заключила руководитель департамента иммунизации ВОЗ.

[ + – ] Сеанс вопросов и ответов ВОЗ

Напомним, 24 июня в ЕС впервые положительно оценили смешивание вакцин против коронавируса. Комбинировать вакцины для молодых людей начали для снижения риска возникновения тромбов.

Также сообщалось, что граждане Индии, которых вакцинировали от коронавирусной инфекции препаратом Covishield, испытывают трудности с поездками в Евросоюз.

Фокус писал о том, что в Украине провалена вакцинация людей старше 60 лет.