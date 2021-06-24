В ЕС впервые положительно оценили смешивание вакцин против COVID-19

Комбинировать вакцины для молодых людей начали для снижения риска возникновения тромбов. Исследования показывают, что иммунный ответ остается удовлетворительным.

У Европейского агентства по лекарственным средствам есть веские научные основания предполагать, что смешивание вакцин против коронавирусной инфекции "эффективно и безопасно" для пациентов, передает Politico.

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По словам специалистов, на сегодняшний день все одобренные вакцины от COVID-19 работают одинаково – препараты стимулируют иммунный ответ на вирусный спайк-белок.

А данные, которые ранее были получены из Испании и Германии, свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью".

В Европейском агентство по лекарственным средствам напомнили, что Испания, Франция и Германия решили предложить вакцину Pfizer или Moderna в качестве второй дозы молодым людям, которые уже были привиты первой дозой препарата AstraZeneca после появления информации о том, что у этой группы пациентов могут возникнуть серьезные побочные эффекты в виде тромбов.

Похожие исследования по комбинации нескольких вакцин сейчас проводят в Великобритании. Первые результаты показали, что легкие реакции, как головные боли и симптомы гриппа, чаще встречаются при смешанных комбинациях. А в скором времени будут опубликованы официальные результаты, как именно иммунитет человека реагирует на смешивание вакцин от COVID-19.

"В настоящее время EMA не в состоянии дать какие-либо окончательные рекомендации по использованию разных вакцин против COVID-19 для двух доз", — подчеркнули в агентстве и заявили, что национальные экспертные группы должны самостоятельно решать, как именно проводить вакцинацию в своих странах.

Ранее Фокус рассказывал, что две вакцины эффективны против дельта штамма коронавируса. Исследования показали, что две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer дают 96% защиты от индийского штамма коронавируса, в то время как AstraZeneca защищает на 92%.

Также Фокус сообщал, как спастись от индийского штамма коронавируса. По данным ВОЗ, дельта штамм коронавируса становится доминирующим во всем мире, и только полная иммунизация может защитить человека от агрессивной мутации COVID-19.