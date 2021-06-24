У ЄС вперше позитивно оцінили змішування вакцин проти COVID-19

Комбінувати вакцини для молодих людей почали для зниження ризику виникнення тромбів. Дослідження показують, що імунна відповідь залишається задовільною.

У Європейського агентства з лікарських засобів є вагомі наукові підстави припускати, що змішування вакцин проти коронавірусної інфекції "ефективне і безпечне" для пацієнтів, передає Politico.

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За словами фахівців, на сьогодні всі схвалені вакцини від COVID-19 працюють однаково — препарати стимулюють імунну відповідь на вірусний спайк-білок.

А дані, які раніше були отримані з Іспанії та Німеччини, свідчать про "задовільну імунну відповідь і відсутність проблем з безпекою".

У Європейському агентстві з лікарських засобів нагадали, що Іспанія, Франція і Німеччина вирішили запропонувати вакцину Pfizer або Moderna в ролі другої дози молодим людям, які вже були щеплені першою дозою препарату AstraZeneca після появи інформації про те, що в цієї групи пацієнтів можуть виникнути серйозні побічні ефекти у вигляді тромбів.

Схожі дослідження з комбінації декількох вакцин наразі проводять у Великобританії. Перші результати показали, що легкі реакції, як головні болі і симптоми грипу, частіше зустрічаються при змішаних комбінаціях. А незабаром будуть опубліковані офіційні результати, як саме імунітет людини реагує на змішування вакцин від COVID-19.

"Наразі EMA не в змозі дати будь-які остаточні рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для двох доз", — підкреслили в агентстві і заявили, що національні експертні групи повинні самостійно вирішувати, як саме проводити вакцинацію у своїх країнах.

Раніше Фокус розповідав, що дві вакцини ефективні проти дельта-штаму коронавірусу. Дослідження показали, що дві дози вакцини від COVID-19 Pfizer дають 96% захисту від індійського штаму коронавірусу, у той час як AstraZeneca захищає на 92%.

Також Фокус повідомляв, як врятуватися від індійського штаму коронавірусу. За даними ВООЗ, дельта-штам коронавірусу починає домінувати у всьому світі, і тільки повна імунізація може захистити людину від агресивної мутації COVID-19.