ВООЗ рекомендувала не комбінувати вакцини від коронавірусу

В організації є лише дані про можливість "змішаної" імунізації вакцинами Pfizer і AstraZeneca.

Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала робити щеплення від коронавірусу двома дозами однієї вакцини, оскільки наслідки застосування різних вакцин наразі не вивчені.

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Про це під час сеансу питань і відповідей, який транслювався у Twitter, заявила керівниця департаменту імунізації ВООЗ Кейт ОʼБраєн, передає ТАСС.

За її словами, є дані лише про можливість "змішаної" імунізації в разі застосування дози вакцини Pfizer після першого щеплення вакциною AstraZeneca.

"Ми маємо щодо цього дозвільну рекомендацію", — пояснила представниця ВООЗ.

"Крім цього випадку, у нас поки немає даних щодо того, чи збережеться імунна реакція в разі змішаного графіку вакцинації, а також чи буде його застосування безпечне", — повідомила ОʼБраєн.

Вона додала, що дослідження тривають і ВООЗ очікує в найближчі місяці отримати дані щодо цього.

"Наразі ми як і раніше рекомендуємо, щоб у тих випадках, коли потрібні дві дози, застосовувалася одна і та ж вакцина для обох доз", — підсумувала керівниця департаменту імунізації ВООЗ.

[ + – ] Сеанс питань і відповідей ВООЗ

Нагадаємо, 24 червня в ЄС вперше позитивно оцінили змішування вакцин проти коронавірусу. Комбінувати вакцини для молодих людей почали для зниження ризику виникнення тромбів.

Також повідомлялося, що громадяни Індії, яких вакцинували від коронавірусної інфекції препаратом Covishield, відчувають труднощі з поїздками до Євросоюзу.

Фокус писав про те, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60 років.