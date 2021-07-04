Смерть мужчины после прививки Pfizer в Виннице: появились результаты судмедэкспертизы
По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Хронических заболеваний при жизни у него не было.
В пятницу, 2 июля в Виннице 47-летний мужчина умер через четыре часа после того, как его вакцинировали препаратом от коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Как сообщает в Facebook Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, в течение часа после прививки мужчина чувствовал себя удовлетворительно, через 3,5 часа начал жаловаться на тошноту и терять сознание.
"В 17:02 была вызвана экстренная медицинская помощь, в 17.10 прибыла на место и провела реанимационные мероприятия. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по данным электронной амбулаторной карты умершего, хронические заболевания у него не зарегистрированы.
"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", – сообщили в Департаменте.
Комиссия ожидает результатов морфо-гистологических исследований и напоминает, что вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены.
Также сообщалось, что в Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных групп (коллективов). Прививки будут делать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
По данным СНБО, в Украине привито от коронавируса уже более 1,7 млн человек, преимущественно вакциной AstraZeneca. Украинцы же, как ни одну другую, ждали вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech, потому что заявленная эффективность препарата выше, чем у других вакцин против COVID-19.