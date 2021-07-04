Смерть мужчины после прививки Pfizer в Виннице: появились результаты судмедэкспертизы

По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Хронических заболеваний при жизни у него не было.

В пятницу, 2 июля в Виннице 47-летний мужчина умер через четыре часа после того, как его вакцинировали препаратом от коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Как сообщает в Facebook Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, в течение часа после прививки мужчина чувствовал себя удовлетворительно, через 3,5 часа начал жаловаться на тошноту и терять сознание.

"В 17:02 была вызвана экстренная медицинская помощь, в 17.10 прибыла на место и провела реанимационные мероприятия. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данным электронной амбулаторной карты умершего, хронические заболевания у него не зарегистрированы.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", – сообщили в Департаменте.

Комиссия ожидает результатов морфо-гистологических исследований и напоминает, что вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

[ + – ] Сообщение Департамента здравоохранения и реабилитации

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены.

Также сообщалось, что в Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных групп (коллективов). Прививки будут делать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

По данным СНБО, в Украине привито от коронавируса уже более 1,7 млн человек, преимущественно вакциной AstraZeneca. Украинцы же, как ни одну другую, ждали вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech, потому что заявленная эффективность препарата выше, чем у других вакцин против COVID-19.