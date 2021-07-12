Ізраїль через коронавірус дельта вакцинуватиме людей третьою дозою Pfizer

Ізраїль став першою країною в світі, де схвалили введення пацієнтам бустерної дози вакцини. Препарат отримають люди з ослабленим імунітетом.

Влада Ізраїлю дозволила вводити третю дозу препарату від COVID-19 виробництва Pfizer, пише Times of Israel.

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За даними журналістів, третю дозу вакцини фахівці рекомендують давати через вісім тижнів після отримання другої дози (не раніше, ніж через чотири тижні), проте можна робити це й пізніше.

Третю дозу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer в Ізраїлі введуть людям з ослабленим імунітетом.

Рішення про введення третьої дози вакцини зумовлене тим, що в Ізраїлі новий спалах COVID-19, спровокований дельта штамом коронавірусу.

"Накопичуються докази того, що в пацієнтів з імуносупресією не розвивається задовільна відповідь антитіл після двох доз вакцини проти коронавірусу, а в деяких із них можуть розвиватися антитіла після третьої дози", — цитує видання Times of Israel главу епідеміологічного відділу міністерства Емілію Аніс.

З початку епідемії в Ізраїлі підтвердили 846 тис. випадків інфікування коронавірусом, 432 — за останню добу. За весь цей час у країні зафіксовано 6 438 летальних випадків.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі повернули масковий режим через зростання кількості заражених дельта штамом коронавірусу. Уперше за кілька місяців у країні ввели карантин "червоного" рівня небезпеки, а індійський штам COVID-19 становить 70% від загальної кількості нових випадків коронавірусної інфекції.

Також Фокус розповідав, що Ізраїль зафіксував серйозний побічний ефект від вакцини Pfizer. Як розповідають медики, вони зафіксували звʼязок між вакцинацією людей від COVID-19 препаратом Pfizer і виявленням у вакцинованих пацієнтів запалення серця.