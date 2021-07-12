Ізраїль через коронавірус дельта вакцинуватиме людей третьою дозою Pfizer
Ізраїль став першою країною в світі, де схвалили введення пацієнтам бустерної дози вакцини. Препарат отримають люди з ослабленим імунітетом.
Влада Ізраїлю дозволила вводити третю дозу препарату від COVID-19 виробництва Pfizer, пише Times of Israel.
За даними журналістів, третю дозу вакцини фахівці рекомендують давати через вісім тижнів після отримання другої дози (не раніше, ніж через чотири тижні), проте можна робити це й пізніше.
Третю дозу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer в Ізраїлі введуть людям з ослабленим імунітетом.
Рішення про введення третьої дози вакцини зумовлене тим, що в Ізраїлі новий спалах COVID-19, спровокований дельта штамом коронавірусу.
"Накопичуються докази того, що в пацієнтів з імуносупресією не розвивається задовільна відповідь антитіл після двох доз вакцини проти коронавірусу, а в деяких із них можуть розвиватися антитіла після третьої дози", — цитує видання Times of Israel главу епідеміологічного відділу міністерства Емілію Аніс.
З початку епідемії в Ізраїлі підтвердили 846 тис. випадків інфікування коронавірусом, 432 — за останню добу. За весь цей час у країні зафіксовано 6 438 летальних випадків.
Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі повернули масковий режим через зростання кількості заражених дельта штамом коронавірусу. Уперше за кілька місяців у країні ввели карантин "червоного" рівня небезпеки, а індійський штам COVID-19 становить 70% від загальної кількості нових випадків коронавірусної інфекції.
Також Фокус розповідав, що Ізраїль зафіксував серйозний побічний ефект від вакцини Pfizer. Як розповідають медики, вони зафіксували звʼязок між вакцинацією людей від COVID-19 препаратом Pfizer і виявленням у вакцинованих пацієнтів запалення серця.