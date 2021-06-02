Ізраїль виявив серйозний побічний ефект від вакцини Pfizer

За словами медиків, більшість пацієнтів, у яких виявили побічні ефекти, провели в лікарні не більше чотирьох днів.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю побачило зв'язок між вакцинацією людей від COVID-19 препаратом Pfizer і виявленням у вакцинованих пацієнтів запалення серця.

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Про це пише Reuters.

Так, у період з грудня 2020 року по травень 2021 року було зареєстровано 275 випадків міокардиту серед понад 5 мільйонів вакцинованих людей.

Дослідження проводилося трьома групами експертів і було встановлено, що більшість пацієнтів, у яких виникло запалення серця, провели в лікарні не більше чотирьох днів, і 95% випадків були класифіковані як легкі.

"Існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози (Pfizer) вакцини і появою міокардиту в чоловіків у віці від 16 до 30 років", — йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Такий зв'язок між вакциною Pfizer і появою міокардиту, як запевняють медики, частіше спостерігався серед чоловіків у віці від 16 до 19 років. Виробник препарату від COVID-19 заявив, що їм відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, але "причинно-наслідковий зв'язок з вакциною не встановлений".

Влада Ізраїлю, чекаючи від Міністерства охорони здоров'я повного звіту, поки відклала процес вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років. Разом з цим, комітет МОЗ попередньо схвалив вакцинацію підлітків.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, оплачена з держбюджету. Партія складається з 170 тисяч доз, і препарат розподілять між українськими регіонами.

Також Фокус повідомляв, що Pfizer випустить ліки у вигляді таблеток від COVID-19. Як повідомив голова компанії, до кінця 2021 року Pfizer може випустити препарат для лікування COVID-19 вдома за перших ознак захворювання.