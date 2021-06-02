Израиль выявил серьезный побочный эффект от вакцины Pfizer

По словам медиков, большинство пациентов, у которых выявили побочные эффекты, провели в больнице не более четырех дней.

Министерство здравоохранения Израиля увидело связь между вакцинацией людей от COVID-19 препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом пишет Reuters.

Так, в период с декабря 2020 года по май 2021 года было зарегистрировано 275 случаев миокардита среди более чем 5 миллионов вакцинированных людей.

Исследование проводилось тремя группами экспертов и было установлено, что большинство пациентов, у которых возникло воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие.

"Существует вероятная связь между получением второй дозы (Pfizer) вакцины и появлением миокардита у мужчин в возрасте от 16 до 30 лет", — говорится в заявлении Минздрава Израиля.

Такая связь между вакциной Pfizer и появлением миокардита, как уверяют медики, чаще наблюдалась среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет. Производитель препарата от COVID-19 заявил, что им известно об израильских наблюдениях за миокардитом, но "причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена".

Власти Израиля, ожидая от Министерства здравоохранения полного отчета, пока отложили процесс вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет. Вместе с этим, комитет Минздрава предварительно одобрил вакцинацию подростков.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, оплаченная из госбюджета. Партия состоит из 170 тысяч доз и препарат распределят между украинскими регионами.

Также Фокус сообщал, что Pfizer выпустит лекарство в виде таблеток от COVID-19. Как сообщил глава компании, до конца 2021 года Pfizer может выпустить препарат для лечения COVID-19 дома при первых признаках заболевания.