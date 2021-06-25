70% нових випадків — індійський штам: в Ізраїлі повернули масковий режим

Уперше за кілька місяців у країні ввели карантин "червоного" рівня небезпеки.

Влада Ізраїлю на фоні зростання числа тих, хто заразився коронавірусом, з 25 червня знову ввела обовʼязкове носіння масок у закритому просторі. Про це з посиланням на заяву Міністерства охорони здоровʼя повідомила газета The Times of Israel.

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Через зростання захворюваності один регіон був переведений з "жовтого" на "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, ще один — із "зеленого" на "жовтий". А Біньяміна, місто недалеко від Хайфи, 23 червня стало "червоним". Такий рівень небезпеки в Ізраїлі на регіональному рівні встановлено вперше за кілька місяців.

24 червня в країні зареєстрували 227 нових випадків зараження COVID-19, що стало максимумом з 7 квітня. Частка позитивних результатів тестів зросла до 0,6%, що, на думку влади, також свідчить про зростання захворюваності.

Вимога носити маски не стосується дітей до семи років, людей з медичними протипоказаннями, а також тих, хто працює в замкнутому просторі постійно один або вдвох. Не носити маску також дозволили під час занять спортом.

МОЗ закликало ізраїльтян носити маски під час масових заходів та на відкритому повітрі, таких як гей-парад у Тель-Авіві, запланований на пʼятницю, 25 червня.

"Цар коронавірусу" в країні Нахман Еш заявив, що його мандат буде відновлений на початку наступного тижня (його скасували тиждень тому).

Влада Ізраїлю скасувала масковий режим 15 червня. Однак, потім у країні почалося зростання числа тих, хто заразився коронавірусом. Причиною 70% нових випадків захворювання COVID-19 у країні за останні тижні вважається індійський штам.

На фоні зростання числа хворих Ізраїль також відклав відкриття кордонів для вакцинованих туристів. Їм дозволять вʼїзд у країну в приватному порядку з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося. "Наша мета наразі полягає в першу чергу в тому, щоб захистити громадян від штаму "дельта", який вирує у світі. Тому ми вирішили діяти якомога швидше, щоб не заплатити вищу ціну пізніше", — пояснив премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет.

З початку пандемії в Ізраїлі виявили 840,4 тис. тих, хто заразився коронавірусом. Померли від COVID 6429 чоловік.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало нові правила перетину кордону з РФ і рядом інших країн, у яких фіксується спалах індійського штаму коронавірусу. Громадяни, які перебували на території Росії, Великобританії, Північної Ірландії та Португалії, не зможуть вʼїхати в Україну, якщо в них не буде результатів експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу. Тест потрібно буде здати прямо на пунктах контролю. Обмеження вступають у силу з 25 червня.

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська закликала українців захищатися від індійського штаму "Дельта", який вважає в три рази заразнішим за інші.