70% новых случаев — индийский штамм: в Израиле вернули масочный режим

Впервые за несколько месяцев в стране ввели карантин "красного" уровня опасности.

Власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом с 25 июня вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве. Об этом со ссылкой на заявление Минздрава сообщила газета The Times of Israel.

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Из-за роста заболеваемости один регион был переведен с "желтого" на "оранжевый" уровень эпидемической опасности, еще один – с "зеленого" на "желтый". А Биньямина, город недалеко от Хайфы, 23 июня стал "красным". Такой уровень опасности в Израиле на региональном уровне установлен впервые за несколько месяцев.

24 июня в стране зарегистрировали 227 новых случаев заражения COVID-19, что стало максимумом с 7 апреля. Доля положительных результатов тестов выросла до 0,6%, что, по мнению властей, также свидетельствует о росте заболеваемости.

Требование носить маски не касается детей до семи лет, людей с медицинскими противопоказаниями, а также тех, кто работает в замкнутом пространстве постоянно один или вдвоем. Не носить маску также разрешили во время занятий спортом.

Минздрав призвал израильтян носить маски во время массовых мероприятий и на открытом воздухе, таких как гей-парад в Тель-Авиве, запланированный на пятницу, 25 июня.

"Царь по коронавирусу" в стране Нахман Эш заявил, что его мандат будет восстановлен в начале следующей недели (его отменили неделю назад).

Власти Израиля отменили масочный режим 15 июня. Однако затем в стране начался рост числа заразившихся коронавирусом. Причиной 70% новых случаев заболевания COVID-19 в стране за последние недели считается индийский штамм.

На фоне роста числа заразившихся Израиль также отложил открытие границ для вакцинированных туристов. Им разрешат въезд в страну в частном порядке с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось. "Наша цель сейчас состоит в первую очередь в том, чтобы защитить граждан от штамма "дельта", который бушует в мире. Поэтому мы решили действовать как можно скорее, чтобы не заплатить более высокую цену позже", – объяснил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

С начала пандемии в Израиле выявили 840,4 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли от COVID 6429 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины опубликовало новые правила пересечения границы с РФ и рядом других стран, в которых фиксируется вспышка индийского штамма коронавируса. Граждане, которые находились на территории России, Великобритании, Северной Ирландии и Португалии, не смогут въехать в Украину, если у них не будет результатов экспресс-теста на определение антигена коронавируса. Тест нужно будет сдать прямо на пунктах контроля. Ограничения вступают в силу с 25 июня.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев защищаться от индийского штамма "Дельта", который считает в три раза заразнее остальных.