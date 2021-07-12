Израиль из-за коронавируса дельта будет вакцинировать людей третьей дозой Pfizer
Израиль стал первой страной в мире, где одобрили введение пациентам бустерной дозы вакцины. Препарат получат люди с ослабленным иммунитетом.
Власти Израиля разрешили вводить третью дозу препарата от COVID-19 производства Pfizer, пишет Times of Israel.
По данным журналистов, третью дозу вакцины специалисты рекомендуют давать через восемь недель после получения второй дозы (не ранее, чем через четыре недели), однако можно делать это и позже.
Третью дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer в Израиле введут людям с ослабленным иммунитетом.
Решение о введении третьей дозы вакцины обусловлено тем, что в Израиле новая вспышка COVID-19, спровоцированная дельта штаммом коронавируса.
"Накапливаются доказательства того, что у пациентов с иммуносупрессией не развивается удовлетворительный ответ антител после двух доз вакцины против коронавируса, а у некоторых из них могут развиваться антитела после третьей дозы", — цитирует издание Times of Israel главу эпидемиологического отдела министерства Эмилию Анис.
С начала эпидемии в Израиле подтвердили 846 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 432 – за последние сутки. За все это время в стране зафиксировано 6438 летальных исходов.
Ранее Фокус сообщал, что в Израиле вернули масочный режим из-за роста числа зараженных дельта штаммом коронавируса. Впервые за несколько месяцев в стране ввели карантин "красного" уровня опасности, а индийский штамм COVID-19 составляет 70% от общего числа новых случаев коронавирусной инфекции.
Также Фокус рассказывал, что Израиль выявил серьезный побочный эффект от вакцины Pfizer. Как рассказывают медики, они зафиксировали связь между вакцинацией людей от COVID-19 препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца.