Израиль из-за коронавируса дельта будет вакцинировать людей третьей дозой Pfizer

Израиль стал первой страной в мире, где одобрили введение пациентам бустерной дозы вакцины. Препарат получат люди с ослабленным иммунитетом.

Власти Израиля разрешили вводить третью дозу препарата от COVID-19 производства Pfizer, пишет Times of Israel.

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По данным журналистов, третью дозу вакцины специалисты рекомендуют давать через восемь недель после получения второй дозы (не ранее, чем через четыре недели), однако можно делать это и позже.

Третью дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer в Израиле введут людям с ослабленным иммунитетом.

Решение о введении третьей дозы вакцины обусловлено тем, что в Израиле новая вспышка COVID-19, спровоцированная дельта штаммом коронавируса.

"Накапливаются доказательства того, что у пациентов с иммуносупрессией не развивается удовлетворительный ответ антител после двух доз вакцины против коронавируса, а у некоторых из них могут развиваться антитела после третьей дозы", — цитирует издание Times of Israel главу эпидемиологического отдела министерства Эмилию Анис.

С начала эпидемии в Израиле подтвердили 846 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 432 – за последние сутки. За все это время в стране зафиксировано 6438 летальных исходов.

Ранее Фокус сообщал, что в Израиле вернули масочный режим из-за роста числа зараженных дельта штаммом коронавируса. Впервые за несколько месяцев в стране ввели карантин "красного" уровня опасности, а индийский штамм COVID-19 составляет 70% от общего числа новых случаев коронавирусной инфекции.

Также Фокус рассказывал, что Израиль выявил серьезный побочный эффект от вакцины Pfizer. Как рассказывают медики, они зафиксировали связь между вакцинацией людей от COVID-19 препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца.