"Ганьба для всього людства". Глава ВООЗ розкритикував США за бустерні щеплення від COVID-19

Тедрос Аданом Гебреїсус вважає рішення американської влади несправедливим, оскільки в бідних країнах вакцинували лише 2% населення.

Всесвітня організація охорони здоров'я піддала різкій критиці наміри США вакцинувати громадян країни препаратами Pfizer і Moderna через вісім місяців після прийому другої дози, повідомляє The Guardian.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що він закликав до тимчасового мораторію на ревакцинацію у всьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу вакцинували лише 2% свого населення.

За його словами, 75% всіх вироблених вакцин використані лише в десяти країнах.

"Несправедливість щодо вакцин — ганьба для всього людства, і якщо ми не будемо боротися з нею разом, то продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки", — сказав він.

При цьому, офіційні особи з адміністрації президента США Джо Байдена заявляють, що як і раніше прихильні захисту американців по всьому світу.

"Я не згоден з тим, що ми повинні вибирати між Америкою і світом", — заявив головний хірург США Вівек Мурті.

А координатор цільової групи Білого дому по коронавірусу Джефф Зіентс стверджує, що США пожертвували більше доз вакцини, ніж всі інші країни світу разом узяті.

Раніше Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що на використання бустерного щеплення від коронавірусу потрібно накласти тимчасовий мораторій, оскільки це збільшує розрив у питанні вакцинації між багатими і бідними державами.

Відомо також, що компанії Pfizer і BioNTech збираються запросити дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, а також Європейського агентства лікарських засобів, що стосується використання третьої, бустерної дози їх вакцини від COVID-19.

Фокус повідомляв про те, що Ізраїль став першою країною у світі, де схвалили введення пацієнтам бустерної дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.